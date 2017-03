Colau podria haver vulnerat la llei de protecció de dades

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) ha iniciat una investigació contra l’Ajuntament de Barcelona per determinar si va vulnerar la llei. El cas que s’investiga, descobert per aquest diari el febrer passat, fa referència a les denúncies que els ciutadans de Barcelona van posar contra els seus veïns perquè tenien, presumptament, pisos turístics il·legals. Quan les persones acusades demanaven les denúncies a l’Ajuntament, se’ls lliurava tot l’expedient, inclòs un document en què apareixien totes les dades dels acusadors, des del DNI fins al telèfon mòbil i la data de naixement.

Arran de la publicació de la notícia, el grup municipal del PDECat va tramitar una denúncia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que ha iniciat una investigació. Aquest ens, que depèn de la Generalitat, ja ha iniciat la investigació i determinarà si sanciona l’Ajuntament o arxiva el cas.

Fonts municipals van assegurar que “el sistema ja s’ha corregit” i que ja no es faciliten totes aquestes dades dels denunciants. Tot i així, l’Ajuntament defensa que sempre ha complert la llei i que s’atenien “al dret d’accés als expedients administratius”. Segons la llei, els denunciats tenen dret a saber qui els acusa i per quin motiu, però segons el cap de l’assessoria jurídica de l’ACPD, Santi Farré, “la resta de dades que s’han donat no són rellevants per al denunciant”. “La llei diu que cal fer una ponderació. La informació que és irrellevant no cal donar-la”, va explicar.

La carta de l’alcaldessa

El 28 de juliol de l’any passat, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va enviar 800.000 cartes als barcelonins per demanar-los que denunciessin els veïns que tinguessin pisos turístics il·legals. Els apartaments turístics sense llicència han provocat problemes de concentració de turistes als barris més cèntrics de la ciutat.