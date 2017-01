Colau aprova els pressupostos després de superar la qüestió de confiança

L' Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres el pressupost per al 2017, després de finalitzar el termini previst en la qüestió de confiança plantejada per l'alcaldessa, Ada Colau, sense que l'oposició hagi plantejat una alternativa.

El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha defensat que són uns bons pressupostos per a la ciutat, ja que són socials, redistributius i "sense retallades". Pisarello ha defensat que el fet que l' oposició no hagi articulat una alternativa al govern d' Ada Colau demostra que "no hi ha una alternativa consistent" i ha afegit que "s'hauran acabat els debats purament partidistes".

"L'oposició canvia d'actitud perquè no hi ha alternativa i s'han sumat a interessos de ciutat, com el pla d'habitatge –amb el suport de CiU– i el pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat) –amb ERC–, ha recordat Pisarello, que ha demanat als grups arribar a acords sobre qüestions de ciutat, encara que no comparteixin tot el model.

Sis noves escoles bressols

El pressupost està xifrat en 2.736,2 milions d'euros –amb 2.580 de despesa no financera–, i incrementa un 8% el volum d'inversió, que arriba a 429.100.000, 141.600.000 dels quals es destinaran a millorar i construir equipaments als barris, i 117 milions a millores en l'espai públic per aconseguir una ciutat més sostenible.

La despesa corrent augmenta un 4% i arriba als 2.151,4 milions, un camp en el qual el govern municipal ha assegurat que "prioritzarà" la política de serveis socials i promoció social –321 milions–, amb un increment de recursos del 10% respecte del 2016.

El desglossament de la despesa corrent per a polítiques mostra que es destinaran 153.500.000 euros a transport públic; 144 milions a cultura; 121,8 milions a educació; 119.400.000 a habitatge, i 71,5 milions a polítiques d'ocupació i promoció econòmica de la ciutat.

S'invertiran 5,7 milions per construir sis noves escoles bressol als districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu i Sant Martí, i 27,6 milions a la rehabilitació i posada en marxa dels mercats de la Vall d'Hebron, Bon Pastor, Sant Andreu, Boqueria i Sant Antoni.

A més, es destinaran 3,4 milions a biblioteques; 5,7 milions a casals de barri; 2,9 milions a millores a la xarxa de bus i a la reactivació de busos de barri i 2,8 milions a la implantació de més carrils bici.

Altres actuacions

L'Ajuntament també invertirà 17 milions a desplegar el pla de barris, que promou la dinamització econòmica i la cohesió social de les zones que registren més desigualtats socials, i 12 milions per al pla de recursos humans municipal, que preveu incorporar més de 400 treballadors.

En salut, amb un pressupost de 22,3 milions, s'implantaran 50 accions per al primer pla de salut mental de la ciutat, a més d'atendre la salut comunitària als barris i impulsar actuacions de prevenció de consum de drogues i obesitat infantil.

La despesa corrent en polítiques socials (321 milions) inclou dotar de més recursos la lluita contra la pobresa energètica, més rendes contra la pobresa infantil i més beques menjador per a nens, així com dotar de més cobertura el servei d'atenció domiciliària i la teleassistència.