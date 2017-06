Colau reparteix un mapa amb les accions del govern aquests dos anys

Un mapa de Barcelona amb les accions més destacades del govern d'Ada Colau. Aquest és el format que ha fet servir Barcelona en Comú per fer balanç dels dos anys de mandat, i que el partit ha repartit aquest dimecres als carrers de la ciutat. "Fa només dos anys que transformem la ciutat per posar-hi les persones al centre. Hem canviat les prioritats de l'agenda municipal, hem plantat cara als interessos especulatius i hem posat la política al servei de la ciutadania i els barris", diu el mapa, que repassa un centenar de mesures impulsades pel govern d'Ada Colau, com ara el pla de barris, el pla per limitar els hotels al centre o l'acord per tancar la Model.

Bon dia!Avui repartint a Virrei Amat #9Barris el mapa de Barcelona que explica #ElCanviEnFets!Molta feina per endavant al servei de la gent! pic.twitter.com/xD24SDBQ5F — Janet Sanz #EnComú (@janetsanz) 7 de juny de 2017

El mapa també recull part d'un discurs pronunciat per Ada Colau el 24 de maig: "Fa dos anys que gent comuna, sense relació prèvia amb poders fàctics, vam guanyar les principals alcaldies de l'estat amb un missatge molt clar: clar recuperar les institucions per a la gent, millorar la democràcia, cosir les desigualtats, aturar les retallades, lluitar per recuperar els béns comuns", va dir aleshores l'alcaldessa.

Fa unes setmanes, va ser l'oposició qui va sortir al carrer per fer balanç dels dos anys de Colau. El grup municipal del PDECat va repartir al metro el diari 'Run-run', on suspenia l'acció del govern.