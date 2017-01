L'Ajuntament assegura que no ha fet "cap petició" perquè la selecció espanyola jugui a Barcelona

El govern d'Ada Colau "no ha fet cap petició" perquè la selecció espanyola torni a jugar un partit oficial d'eliminatòries a Barcelona, segons asseguren amb contundència fonts municipals, que han reaccionat a la notícia que ha saltat aquest migdia arran d'una primícia de la Cadena SER. La capital catalana no acull un partit d'aquest tipus de 'la roja' des del 1975, quan es va disputar l'últim partit oficial a la ciutat que no fos amistós.

La ciutat sí que ha acollit amistosos d'Espanya durant les darreres dècades, el darrer contra el Perú el 2004, però no juga un partit oficial d'eliminatòries des del 12 d'octubre del 1975, a Sarrià, entre Espanya i Dinamarca, corresponent a les eliminatòries de classificació per a l' Eurocopa del 1976. Espanya va guanyar per 2-0.

Fonts de l'Ajuntament assenyalen que només hi pot haver hagut "converses informals en diversos àmbits esportius i polítics", sobretot perquè el PP ho ha demanat al ple municipal. Al maig de l'any passat la regidora popular Ángeles Esteller va presentar un prec que demanava al govern de Colau que Barcelona acollís algun partit de la selecció corresponent a la fase de classificació per al Mundial de Futbol de Rússia 2018.

La Reial Federació Espanyola de futbol (RFEF), consultada per l'ARA, afirma que per definir un calendari caldrà veure si Espanya es classifica per al Mundial del 2018 de forma directa o es veu obligada a jugar un partit de 'play-off'. El primer classificat de cada grup jugarà el Mundial i el segon haurà de passar per un 'play-off' amb partit d'anada i tornada. Segons fonts properes a la federació, Barcelona hauria preguntat si hi havia seu adjudicada per al partit contra Itàlia programat per al 2 de setembre del 2017. La RFEF té diverses peticions d'altres ciutats, malgrat que la seu d'aquest duel no s'ha fet oficial. I l'Ajuntament de Barcelona assegura que cap d'aquestes peticions és de la capital catalana.

Espanya té al davant tres o quatre partits oficials: contra Israel el 24 de març a Gijón, contra Itàlia el 2 de setembre i contra Albània el 6 d'octubre.

Paral·lelament, el maig de l'any passat l'Espanyol es va oferir a acollir un partit al seu estadi, una decisió que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat va celebrar.

Després de la polèmica de la pantalla gegant

El prec del PP de Barcelona va arribar només un mes després que el mateix consistori rebutgés la petició de la plataforma Barcelona amb la Selecció, que havia sol·licitat la instal·lació d'una pantalla gegant per poder fer un seguiment dels partits d'Espanya durant l'Eurocopa. El grup municipal del Partit Popular se l'havia fet seva a l'abril i va rebre la resposta negativa del consistori d'Ada Colau.

Deixant de banda els partits de la competició olímpica durant els Jocs del 1992, la selecció espanyola no juga un partit oficial a Barcelona des del 2 d'octubre del 1975, una "anomalia" que, en opinió dels populars, cal "corregir".