Congelar el lloguer dos anys i no expulsar els veïns: les condicions de Colau als ajuts per reformar un pis

Tots els propietaris que rebin una subvenció de l'Ajuntament per reformar un pis hauran de congelar-ne el lloguer i mantenir-hi els inquilins dos anys després que acabi el contracte vigent. Aquesta és la primera mesura antigentrificació que aplicarà a Barcelona el govern d'Ada Colau, que al març va anunciar un pla per evitar que restaurar immobles fomenti l'especulació i l'expulsió de veïns. "Volem garantir que els ajuts a la rehabilitació no serveixin per especular o expulsar veïns", ha reiterat aquest dilluns el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, que ha explicat que no serà l'única mesura antigentrificació que impulsarà l'Ajuntament. "En vindran més", ha assegurat.

El consistori ha posat en marxa aquest dilluns una nova convocatòria de 5 milions d'euros per subvencionar reformes i millores a l'interior dels habitatges, amb ajudes que podran cobrir fins al 100% del cost de les obres, amb una inversió màxima de 20.000 euros per pis. Les subvencions estan adreçades especialment a famílies vulnerables o a propietaris en barris on viuen famílies amb recursos limitats i en situació de pobresa energètica. També rebran la totalitat del cost de les obres de rehabilitació aquells propietaris de pisos buits que decideixin rehabilitar-los i posar-los a disposició de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament. En aquest sentit, la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha recalcat que la rehabilitació és "una acció clau per garantir el dret a l'habitatge", i ha recordat que aquest any s'han destinat 46 milions d'euros a la reforma d'edificis.

Aquesta nova convocatòria, a la qual es pot accedir sol·licitant els ajuts fins al 31 de desembre de 2017, se suma a la convocatòria general de rehabilitació d’edificis que està en marxa des del mes de març i que s’adreçava en aquell cas a la millora de patologies estructurals dels edificis, a la millora energètica del conjunt dels blocs de pisos, a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, a la instal·lació d’ascensors o a la retirada de vells dipòsits d’aigua per substituir-los per instal·lacions d’aigua corrent. En el marc de la convocatòria per a reformes d'interior, es prioritzaran aquelles que contribueixin a l’estalvi energètic o que instal·lin cobertes verdes.