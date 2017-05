Colau tornaria a guanyar les eleccions a Barcelona, de nou lluny de la majoria, segons 'El Periódico'

260x366 L'alcaldessa de Barcelona / CÈLIA ATSET L'alcaldessa de Barcelona / CÈLIA ATSET

Si demà es fessin eleccions municipals a Barcelona les tornaria a guanyar el partit d'Ada Colau, però l'alcaldessa tornaria a tenir problemes per repetir en el càrrec, perquè amb 12 regidors li faltarien 9 per a poder governar en solitari. Són les dades d'una enquesta d''El Periódico' que confirma que l'actual fragmentació al consistori de la capital no és un fet puntual sinó que s'està convertint en estructural. L'enquesta del diari apunta a un fort increment d'ERC i una davallada del PDECat, mentre que la resta de formacions, inclosa Barcelona en Comú, obtenen resultats molt semblants als que van obtenir en les últimes eleccions municipals, ara fa dos anys.

Segons l'enquesta Barcelona en Comú revalidaria la victòria del 2015 i ho faria sumant 1 regidor als 11 que té ara, passant, per tant, a tenir-ne 12, molt lluny dels 21 que calen per governar en solitari, una fita que només el PSC ha aconseguit a la capital. La forta caiguda del PDECat, que passa dels 10 regidors actuals a només 6 , li faria perdre la segona posició al consistori, que obtindria Esquerra. Els republicans tindrien l'augment de vot més significatiu, passant dels 5 regidors d'ara als 8.

Pel que fa a la resta de formacions, els canvis són mínims. El PSC, que va patir una derrota històrica el 2015 amb només 4 regidors n'aconseguiria ara un més, quedant-se amb 5, els mateixos que Ciutadans, que repetiria resultats. També repeteix resultats el PP, que conservaria els seus 3 regidors. Finalment la CUP en perdria 1, passant dels 3 d'ara a 2.