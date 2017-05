Comín, Collboni i Montserrat, "convençuts" que Barcelona serà la futura seu de l'Agència Europea del Medicament

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; el conseller de Salut, Toni Comín, i el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, han presentat aquest dimarts la candidatura de Barcelona per acollir l’Agència Europea del Medicament (EMA) a l’actual seu de l’organisme, a Londres. Una reunió que ha animat la delegació institucional, que a la sortida s'ha mostrat segura que Barcelona serà la seu de l'EMA.

Segons ha dit Montserrat, els tres representants estan "més convençuts encara" que la capital catalana és "la candidatura guanyadora". La ministra ha ressaltat que és l'opció "preferida" per als treballadors de l'Agència, basant-se en una enquesta interna. Collboni, per la seva banda, ha destacat que oferir "un edifici sencer" per a l'Agència tan "icònic" com la Torre Agbar i a "meitat de preu" que la seu actual de l'EMA "és un dels punts forts de la candidatura".

"El que és bo per a Barcelona és bo per a Catalunya, i el que és bo per a Catalunya és bo per a Espanya", ha dit Montserrat, parafrasejant l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, i ha afegit que "el que és bo per a Espanya també és bo per a Europa". "Per a nosaltres és molt important que se'ns vegi junts i coordinats, perquè així és com hem treballat des del primer dia", ha insistit la ministra de Sanitat, referint-se a la unitat que la candidatura genera entre les tres administracions. Una unitat que, segons Comín, va més enllà del terreny institucional i abraça "les universitats, els centres d'investigació, la indústria farmacèutica, les associacions de pacients, sindicats i patronals" en un projecte que implica "la societat sencera, que ha entès l'oportunitat impressionant que suposaria aconseguir que l'EMA s'instal·lés a Barcelona".

En aquest sentit, Monsterrat ha destacat que la capital catalana "reuneix totes les condicions" per ser la nova seu de l'EMA, però sobretot una de les condicions més importants que estableix la Comissió Europa, que és que "no es perdi talent" ni "s'interrompi la feina" de l'agència durant el trasllat. "Són molts els treballadors de tots els racons d'Europa que volen venir a Barcelona, no només els espanyols", ha assegurat. "Perquè l'EMA segueixi sent l'EMA i pugui mantenir la seva l'excel·lència ha de poder mantenir els seus treballadors, que s'han de voler desplaçar a la nova seu", ha explicat Comín, i ha afegit que la candidatura de Barcelona "és imbatible", en aquest sentit, ja que és "l'única que garanteix que la majoria dels treballadors es desplaçaria a la nova seu".

"No és un partit fàcil", ha explicat Comín, i ha destacat que la capital catalana competeix amb ciutats com Copenhaguen, Amsterdam o Viena, però ha destacat que "a cada trobada i a cada interlocució" es confirma que "les possibilitats de Barcelona són molt altes". "Sortim d'aquest edifici més convençuts de les nostres possibilitats del que havíem entrat, i és importantíssim transmetre això als nostres ciutadans", ha dit Comín.

La Torre Agbar, un dels "punts forts" de la candidatura

El segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la Torre Agbar "està reservada fins al mes de juny" per acollir la seu de l'EMA, i ha avançat que "s'està negociant amb el propietari perllongar aquest període", per si el trasllat comença a l'octubre, una de les possibles dates amb què treballa l'agència. Segons Collboni, "la propietat també està molt interessada" a acollir la seu de l'EMA, ja que "potenciaria tot el districte del 22@".

A més, ha assegurat que el fet que "un edifici tan icònic" com la Torre Agbar pugui acollir l'EMA és "un dels punts forts de la candidatura". "Tenim un edifici sencer per a tota l'Agència, a meitat de preu de la seu de Londres i plenament disponible, ja que les institucions avalem el projecte", ha afegit Comín. Actualment, la seu de l'EMA no ocupa l'edifici sencer on s'ubica, al cor de Canary Wharf, un dels districtes de negocis més importants de Londres.

Finalment, i en la mateixa línia que s'han expressat Montserrat i Comín, Collboni ha apostat per sumar esforços entre les administracions per aconseguir que Barcelona aculli la seu de l'EMA, i ha citat els Jocs Olímpics com un dels "exemples d'èxit internacional" en què la coordinació ha estat la clau de l'èxit. "Sempre que hem sumat esforços, Barcelona ha guanyat", ha reblat.

Interès per l'educació i les connexions de Barcelona amb la resta del món

La ministra ha explicat que algunes de les preocupacions que els han traslladat els treballadors de l'EMA tenen a veure amb l'educació i la connectivitat de Barcelona amb la resta d'Europa. Actualment, l'agència té prop de 900 funcionaris, que es traslladarien a Barcelona amb les famílies, que inclouen 600 fills. "Volien saber quina era la presència d'escoles internacionals", ha explicat Montserrat, "ja que s'haurien d'incorporar a mig curs". Montserrat ha avançat que hi ha converses "per guardar places per a aquests alumnes". Inquietuds que, segons la ministra de sanitat, s'intentaran respondre a través "d'una oficina d'aterratge a Londres i a Barcelona, on es respondrà a les seves necessitats d'habitatge, educació i assessorament necessari perquè les seves parelles trobin feina".

Montserrat també ha destacat que Barcelona "està connectada amb la resta d'Europa a través d'una vuitantena de vols diaris" i també "amb els Estats Units i l'Àsia", per si els familiars es volen traslladar "a veure les seves famílies".