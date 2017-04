Combatre els robatoris de cases: un dels nous objectius principals dels Mossos

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha deixat clar avui a la celebració del Dia de les Esquadres que combatre els robatoris amb força en domicilis és ara un dels objectius principals de la policia catalana. Per frenar-los la policia posarà en marxa un nou grup polivalent que coordinarà les investigacions als lladres. A més, el major ha anunciat la intenció d’impulsar "canvis normatius" amb propostes per incorporar nous delictes que, a banda del mal causat en els robatoris, se centrin en la invasió de la intimitat de les víctimes.

"Hem d’aconseguir establir un concepte de domicili veritablement inviolable, jurídica i socialment", ha declarat Trapero, i ha afegit que la casa de cadascú "ha de ser un temple sagrat". El major ha recordat que, tot i la davallada d’un 2% respecte l’any anterior, el 2016 es van cometre 26.942 robatoris amb força en domicilis, 74 de mitjana cada dia. "La regulació d’aquesta activitat delictiva condiciona més la nostra vida del que ens pensem", ha afegit, posant per exemple les reixes en baixos i les mesures de seguretat que en altres països propers no són habituals.

Trapero ha començat el discurs al Dia de les Esquadres recordant l’atac d’ahir a París en què va morir un policia i tres més van quedar ferits. "El terrorisme jihadista és la principal amenaça a la seguretat pública", ha recordat. "El Daeix busca posar en tensió el nostre sistema democràtic i que radicalitzem la nostra cultura per augmentar l’odi al diferent", ha dit el major, i ha afegit que a Catalunya l’activitat jihadista s’ha centrat en l’apoligia del terrorisme i la captació, però que es revisa i comprova qualsevol indici i que s’han identificat 50.000 persones i 20.000 vehicles en el marc de la prevenció del terrorisme.

El cap dels Mossos també ha parlat d’internet: "a la xarxa també s’estafa, es roba, es coacciona, es trafica i s’agredeix, com al carrer", i ha arribat "el moment de posar-hi semàfors". Ha afirmat que cal canviar la concepció que una estafa és menys estafa si es fa a la xarxa. "A les persones avui se les mata d’una altra manera, coaccionant-les i perjudicant-ne la imatge", ha dit, i internet és una eina per fer-ho. Per això ha reclamat que algunes conductes "exigeixen que la societat es protegeixi" i que "les garanties" no es converteixin "en una fortalesa per als intolerants". També ha declarat la intenció del cos de comprometre’s "amb les persones més vulnerables", els menors, la gent gran i les víctimes dels "emergents" delictes d’odi i de la violència masclista, i amb la necessitat d’aplicar-los "un tracte preferent".

El conseller, Jordi Jané, ha tornat a demanar que els Mossos puguin participar dels òrgans internacionals de coordinació policial, tal com preveu l’Estatut, i ha recordat que el reglament de l’Europol ho permet. Tot i això, ha afegit, la policia catalana no pot participar directament dels mecanismes de col·laboració i intercanvi d’informació internacionals. Ha insistit que cal que els Mossos s’integrin de manera permanent al CITCO, al centre de coordinació antiterrorista, i a la taula d’avaluació de l’amenaça terrorista.

A més, Jané ha tornat a demanar la convocatòria de la junta de seguretat i ha recordat que des del 5 d’abril han ofert cinc dates al ministeri de l’Interior per fer la reunió, i que n’esperen resposta. "S’hauria de convocar ja, però els dies i els mesos van passant i la resposta concreta d’una data no arriba", ha afegit. També ha anunciat la convocatòria aquest any de mig miler de places per al cos i la intenció d’arribar el 2020 als 18.300 policies -ara són uns 16.800-. Ha demanat que aquesta intenció d’enfortir els Mossos es mantingui governi qui governi i ha afegit que, per fer-ho, cal "deixar-los fora del debat polític i de les controvèrsies partidistes", en una referència clara al procés independentista.

Entre les condecoracions que s’han lliurat en el marc del Dia de les Esquadres el conseller i el president n’han donades dues, a títol pòstum i amb distintiu vermell, a les famílies dels agents rurals morts a trets per un caçador el mes de gener a Aspa, al Segrià. Les han recollides les dones i els fills dels dos difunts mentre tots els assistents a l'acte s'aixecaven i aplaudien com a homenatge.