Comín confirma que l'agressor de Berga patia "problemes mentals"

El conseller de Salut, Toni Comín, ha confirmat que el jove detingut per agredir dos joves homosexuals a Berga, patia TDAH, patologia dual i problemes relacionats amb l'addicció de drogues.

El conseller ha dit que hi ha una "frontera complicada" entre el sistema penitenciari i el sistema hospitalari psiquiàtric i ha apostat per enfortir la xarxa de salut mental per evitar que els problemes psiquiàtrics acabin tenint conseqüències penals.

Comín ha condemnat l'agressió del passat diumenge de matinada, i en la seva visita aquest dimecres a Berga ha donat suport als dos joves que van ser víctimes de l'agressió, l'Andy i el Jorge.

El conseller també ha elogiat la reacció de la ciutadania berguedana, que dilluns va mobilitzar-se per condemnar fets com aquest.