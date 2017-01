La Comissió Europea alerta que la tinta dels tatuatges pot comportar riscos per a la salut

La tinta utilitzada per realitzar tatuatges conté pigments de baixa puresa, no fabricats específicament per decorar la pell i no autoritzats per al seu ús en cosmètica. Per tant, poden produir riscos per a la salut, segons un informe de la Comissió Europea al qual Efe ha tingut accés aquest dimarts. L'estudi revela que s'han trobat al mercat europeu productes per tatuar o de maquillatge permanent que contenen substàncies químiques perilloses. La majoria de les tintes, diu la CE, s'exporta dels Estats Units i, en molts casos, es pot produir la degradació dels seus colorants a la pell, en particular durant l'exposició als rajos del sol o als ultravioletes, així com al làser.

Prop del 80% dels colorants utilitzats en tatuatges contenen pigments orgànics i més del 60% inclouen pigments azoics que, en alguns casos, adverteix el document, poden alliberar aminoàcids aromàtics cancerígens. L'executiu comunitari indica que prop del 12% dels europeus i el 24% dels estadounidencs estan tatuats, i que al voltant d'un 5% dels tatuats poden patir infeccions bacterianes. Segons l'informe, Espanya figura entre els països de la Unió Europea amb una legislació més estricta a l'hora d'establir límits a certes impureses a les tintes, o tenir per exemple una 'llista negra' per a alguns colorants.

L'estudi també adverteix de la possibilitat d'al·lèrgies i hipersensibilitat, que poden aparèixer molt temps després –fins i tot anys– de fer-se el tatuatge. La CE conclou que fan falta mètodes analítics armonitzats per estudiar les tintes d'aquests productes i que caldria actualitzar els requisits vigents per als productes químics i el seu etiquetatge. En l'actualitat no hi ha una legislació europea específica sobre tatuatges.