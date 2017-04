Competència avala la funerària pública de Barcelona però insta a vetllar per la neutralitat del mercat

L' Autoritat Catalana de la Competència considera beneficiós que l'Ajuntament de Barcelona impulsi una funerària municipal, però alhora aconsella el consistori que creï un codi o programa específic de pràctica responsable en matèria de competència. En un informe encarregat pel mateix Ajuntament, l'organisme creu que la mera aparició d'un nou operador és positiva i, sobretot, celebra que tercers puguin accedir a partir d'ara a les instal·lacions dels tanatoris municipals. Tot i així, també detecta riscos per la competència i suggereix a l'Ajuntament que vetlli per la neutralitat del mercat.

Segons l'informe, avançat per 'Crónica Global', l'aparició d'un nou operador en un mercat, ja sigui públic o privat, és "beneficiosa" perquè "incrementa les pressions competitives amb els conseqüents beneficis, especialment en termes de preu per als usuaris del servei". També aplaudeix la decisió de permetre que tercers puguin operar sense necessitat de disposar de tanatori, oferint les sales municipals per aquest fi. "La proposta de l'Ajuntament sembla que va en línia amb la recomanació efectuada per l'autoritat", apunta.

Ara bé, també avisa que aquesta entrada pública en el sector pot comportar "riscos per a la competència", que depenen estrictament del comportament del consistori. Per exemple, podria establir uns preus que no cobreixin els costos encara que l'empresa tingui pèrdues. També podria accedir al finançament, als terrenys o a les infraestructures en condicions més beneficioses que les del mercat. Així mateix, alerta que l'Ajuntament podria regular el mercat afavorint la seva pròpia empresa.

Recomana fer una anàlisi de l'impacte competitiu

Davant d'aquests riscos, l'Autoritat apunta que seria recomanable que la funerària municipal es dotés d'un codi o programa de compliment normatiu i pràctica responsable en matèria de política de competència, "que suposi un genuí compromís de l'empresa amb l'observança de la normativa de competència". També creu que hauria estat desitjable haver realitzat una anàlisi de l'impacte competitiu de la decisió de participació en el mercat.