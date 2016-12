Comprova aquí si t'ha tocat la rifa de Nadal

Sovint ens trobem que arribem al dia 22 de desembre i, sense saber com, tenim un grapat de dècims o de participacions de la Loteria de Nadal –una tradició molt arrelada a tot l'Estat–, amb opció de guanyar una bona picossada o quatre xavos.

Aquest any la grossa ha caigut íntegrament a Madrid, però la resta de premis han quedat molt repartits: no se sap mai d'on deu haver tret el dècim aquell amic que n'ha portat per a tota la colla o la tieta que n'ha repartit a tota la família. I no menystinguem els premis menors.

Per acabar amb els dubtes ràpidament, el millor és posar els números que tinguem al cercador oficial, al qual podeu accedir des del requadre que teniu aquí sota, on ja us apareixen destacats els números que han arreplegat els premis més importants.

Cliqueu on diu "comprova el teu número" i accedireu a la pàgina oficial on hi ha el cercador.