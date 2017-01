En Comú Podem i ERC demanen que De la Serna s'expliqui al Congrés pels atropellaments a Montcada

ERC i En Comú Podem han demanat aquest dimarts la compareixença al Congrés dels Diputats del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, després que ahir es produís un nou atropellament mortal a la línia de la R2 a Montcada i Reixac.

Les peticions de compareixença coincideixen a demanar el soterrament de les vies, com va prometre el ministeri de Foment el 2007, i tal i com va reiterar l'exministra Ana Pastor. Aquestes actuacions no s'han produït en un pas que s'ha cobrat ja 167 víctimes mortals, segons ha recordat el diputat d'En Comú Podem Fèlix Alonso.

En la passada legislatura el Congrés ja va aprovar una proposició no de llei en què es reclamava a l'executiu que es duguessin a terme les obres de soterrament, però fins ara no hi ha ahagut cap pas endavant, malgrat els reiterats avisos de l'alcaldessa de la localitat vallesana, Laura Campos.

Aquest dimarts hi ha convocada una concentració per protestar contra aquests atropellaments en la qual es tornarà a exigir a Foment i a Adif, propietària de la infraestructura que actuï.

La petició de compareixença d'ERC inclou també la del president d'Adif, Juan Bravo Rivera.