Condemnat a 29 anys un excàrrec d'ERC per assetjament de menors per internet

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 29 anys i onze mesos de presó un exdirigent d'ERC a Castellbisbal (Vallès Occidental) per contactar a través d'internet amb una quinzena de menors a les quals gravava en situacions sexuals i feia xantatge perquè seguissin proporcionant material pornogràfic.

En la seva sentència, la secció setena de l'Audiència de Barcelona ratifica la condemna que l'acusat, Pere Nolasc, va pactar amb la Fiscalia per evitar el judici i aconseguir rebaixar la seva pena a gairebé 30 anys de presó, dels quals en complirà a la presó un màxim d'onze.

Nolasc, exsecretari d'organització d'ERC a Castellbisbal i que va ser cap de llista dels republicans a les eleccions del 2011, va ser detingut a l'agost del 2014 pels Mossos d'Esquadra, després de ser suspès cautelarment de militància per la direcció de la formació a la qual pertanyia.

L'Audiència de Barcelona ha condemnat ara Nolasc, que ha estat des d'aleshores a la presó preventiva, pels delictes d'exhibicionisme, utilització i captació de menors amb fins pornogràfics i tinença de pornografia infantil, i l'obliga a indemnitzar les víctimes amb 4.500 euros en total.

Segons va reconèixer el propi acusat davant l'Audiència de Barcelona, entre els anys 2013 i 2014 es va introduir a diverses comunitats virtuals d'internet -com Facebook o Messenger- guiat per "intenció lasciva i pel desig d'elaborar els seus propis arxius de material pornogràfic", sosté la sentència.

Concretament, el condemnat es feia passar per un noi jove per guanyar-se la confiança d'adolescents d'entre 11 i 15 anys d'edat, a les quals convencia que li enviessin fotografies de contingut sexual o que les deixés gravar a través de la seva "web cam" despullades o en situacions insinuants.

La sentència sosté que l'acusat havia arribat a amenaçar les menors amb publicar les seves fotos a internet -cosa que va arribar a fer en una ocasió a través de Facebook-, si no accedien a seguir proporcionant-li les imatges de contingut sexual que els reclamava.

També el condemnat va enviar a les víctimes fotografies que mostraven els seus genitals en erecció, a l'hora que les comminava a practicar actes de naturalesa sexual per gravar-les, sense el seu consentiment, i en una altra ocasió es va masturbar davant una de les menors a través de la "web cam".

A l'entrada i registre que els Mossos d'Esquadra van practicar al domicili de la víctima, se li van intervenir 2.914 fotografies de menors d'edat, 308 d'elles de producció pròpia, així com uns altres 1.852 vídeos de contingut pornogràfic protagonitzats per menors d'edat, 411 d'ells elaborats per ell mateix a partir de les gravacions que hi havia de les víctimes per "web cam".

La sentència imposa també cinc anys de llibertat vigilada al processat i li prohibeix acostar-se a les víctimes, així com utilitzar xats informàtics o xarxes socials durant un total de 90 anys.