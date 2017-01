Condemnat a 8 anys de presó per matar un home que l'havia intentat agredir sexualment

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a vuit anys de presó un jove que va matar un home la nit del 12 de desembre de 2014 a la platja de les Tres Xemeneies, a Badalona, quan aquest l'hauria intentat agredir sexualment. La sentència reconeix els eximents incomplets de "por insuperable" i legitima defensa, però considera que la reacció del noi va ser "desproporcionada" i el declara culpable d'homicidi. També el condemna a una multa de 240 euros perquè va robar el mòbil del mort.

L'acusat va explicar al judici que havia anat a pescar amb el seu gos i dos amics, aquella nit. Segons la sentència quan els amics van marxar se li va acostar un home que li va demanar foc i va començar "una conversa dirigida a un possible contacte d'índole sexual". La sentència també diu que, abans que el detinguessin, el noi va explicar a dos testimonis que s'havia barallat a la platja amb un home que li havia agafat els testicles i li havia tret una navalla.

Davant d'això el noi va reaccionar colpejant l'home mentre el gos el mossegava a les dues cames i al braç dret. Després, el va estrangular fins que li va trencar el cartílag tiroides i, mentre s'asfixiava, el va apunyalar nou vegades -quatre de les quals al cul-. Abans de deixar el cos a la sorra li va robar el mòbil. El noi va al·legar al judici que havia actuat amb legítima defensa.

El fiscal acusava el jove d'homofòbia però el jurat ho ha descartat per falta de proves, perquè considera que quatre de les punyalades fossin al cul no és suficient per demostrar la discriminació per raó d'orientació sexual. El jurat s'ha mostrat partidari de que el govern espanyol concedeixi l'indult al jove, però el magistrat, a la sentència, es desentén d'aquesta decisió i considera que no hi ha cap justificació perquè se li concedeixi l'indult.