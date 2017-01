Condemnen un home a 3 anys i 9 mesos de presó per intentar cremar vives dues dones

Un home que s'enfrontava a una petició de condemna de 25 anys de presó per intentar cremar vives tres dones en un bar de Riells i Viabrea (Selva) finalment ha quedat condemnat a 3 anys i 9 mesos per voler-ne matar dues. Segons l'ACN, l'Audiència de Girona només ha considerat demostrat que havia ruixat amb gasoil dues de les dones i l'ha condemnat per aquests dos intents d'homicidi; però ha descartat els agreujants d'acarnissament i parentiu –una de les dones era la seva exparella– i ha tingut en compte un atenuant molt qualificat de drogoaddicció.

La sentència conclou que l'home va anar el 12 de setembre del 2015 fins al bar on treballava la dona amb qui havia tingut una relació de tres anys fins feia poques setmanes, i s'hi va discutir. Mitja hora més tard hi va tornar amb una ampolla de litre i mig plena de gasoil, va cridar "et mataré i us cremaré a tots", la va obrir i va ruixar les dones "amb la intenció de calar-los foc" i matar-les. El condemnat va arribar a treure's un encenedor de la butxaca, i quan ja hi tenia flama l'amo del bar i alguns clients el van reduir i van impedir que cremés vives les víctimes.

Durant el judici l'acusat va defensar-se dient que no les havia volgut cremar i que l'ampolla amb gasoil li havia vessat per accident quan forcejava amb l'amo del bar. La sentència descarta aquest argument, però tot i això també nega l'agreujant d'acarnissament perquè "no queda demostrat que l'home tingués la finalitat d'augmentar el dolor de les víctimes de manera innecessària" i aplica l'atenuant de drogoaddicció, perquè anava begut i drogat amb cocaïna i tenia "les facultats intel·lectuals i volitives molt greument afectades".

El fiscal també demanava que es condemnés l'agressor per un delicte lleu de lesions –per la baralla amb l'amo del bar– i que se li prohibís acostar-se a l'ex a menys de mig quilòmetre. L'acusació, per la seva banda, reclamava que l'agressor complís dos terços de la condemna aquí i la resta se li commutés per l'expulsió de l'Estat amb una prohibició de tornar-hi durant deu anys. El tribunal no ha acceptat aquestes peticions, però ha prohibit al condemnat que es comuniqui durant cinc anys amb l'exparella i que s'hi pugui acostar a menys de 300 metres.