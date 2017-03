Condemnen dues monges i diversos empresaris per estafar 39 milions d'euros a Testimonis de Jehovà

El Tribunal Suprem ha confirmat les penes de 3 anys i 3 anys i mig de presó per als quatre responsables d'una estafa piramidal que va defraudar 39 milions d'euros a més d'un miler de persones a Espanya. La majoria dels estafats pertanyien a la congregació religiosa Testimonis de Jehovà, i els fets van tenir lloc entre els anys 1998 i 2002.

L'engany es va produir a través de les empreses Rural New Life, S.L., y la Mutua Mas Vida. Aquesta última es comprometia a garantir assistència sanitària no invasiva, que excloïa transfusions de sang en les intervencions quirúrgiques, un tractament clínic que els Testimonis de Jehovà tenen prohibit.

Les condemnades a 3 anys de presó són dues monges que treballaven en aquestes empreses. La primera era la directora jurídica de les dues entitats, i la segona era fundadora i exsecretaria del consell de Mutua Mas Vida. Els condemnats a 3 anys i mig de presó, d'altra banda, són empresaris i Testimonis de Jehovà: un dels socis fundadors de Rural New Life i expresident de Mutua Mas Vida; il 'altre, el delegat de les dues entitats a Catalunya, que va aprofitar el seu càrrec d''ancià' dels Testimonis de Jehovà per convèncer personalment centenars de feligresos perquè subscrivissin contractes d'inversió i pòlisses d'assegurances.

L'Audiència Provisional de Barcelona ja va dictar el 29 de gener de 2015 la condemna als quatre acusats per un delicte continuat d'estafa, agreujat per abús de confiança i amb perjudici de notòria importància, en concurs amb un delicte d'insolvència punible. Tot i que el Suprem manté inalterables les penes de presó, estima parcialment el recurs de les dues monges i les absol del delicte d'insolvència punible.

Es van aprofitar de la seva "fe cega"

Segons la sentència del Suprem, gràcies a la "fe cega" dels afectats, "conseqüència de compartir un mateix ideal religiós basat en la immoralitat de tota mentida", al començament de l'any 2001 les dues entitats tenien ja gairebé 3.000 partícips entre inversors i assegurats".

La sentència, en concepte de responsabilitat civil, condemna els quatre acusats a indemnitzar conjuntament i solidàriament es afectats i al Consorci de Compensació d'Assegurances per la quantitat estafada, declarant-se responsable subsidiari –no solidari com havia dit l'Audiència de Barcelona– la societat rural New Life respecte als seus inversors perjudicats.