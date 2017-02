El Congrés admet a tràmit la renda mínima de 426 euros amb els vots en contra de PP i C's

El Congrés ha aprovat aquest dijous començar al tramitació d'una ILP dels sindicats per a una renda mínima de 426 euros destinada als aturats de llarga durada que no rebin cap altra prestació. La iniciativa, convertida en proposició de llei i presentada pel PSOE, ha passat amb el suport de tota la cambra menys del PP i Ciutadans, que alerten del preu de la mesura. Tant CCOO com UGT defensen que es tracta d'una renda mínima, però en el fons és una prestació que està vinculada a la formació o recerca de feina un cop s'han acabat les ajudes per als aturats de llarga durada.

"Es per justícia social, per eficàcia en termes econòmics perquè suposarà una injecció directa de consum, i per estabilitat democràtica, per lluitar contra la desigualtat", ha assenyalat el portaveu socialista d'Ocupació, Rafael Simancas. En aquest sentit, ha criticat que tant PP com Ciutadans diguin que no a la mesura escudant-se en el seu elevat cost (12.000 milions d'euros segons els sindicats), quan el rescat a la banca ha representant fins a 40.000 milions d'euros.

Per als populars, "no existeix marge de maniobra" per finançar-la i ha alertat que, si els potencials beneficiaris, que ara serien 1,3 milions de llars, arribessin als vuit milions –com apunten alguns experts–, el cost es podria disparar fins als 50.000 milions d'euros.

Podem ha celebrat la proposta dels sindicats i s'ha compromès a apujar la renda mínima fins a 660 euros per sortir del llindar de la pobresa. Es tracta d'una proposta que ells portaven al seu programa però que els sindicats van negociar amb el PSOE perquè comencés la seva tramitació al Congrés. Després de la presa en consideració, ara queda encara el debat sobre esmenes abans de la seva aprovació i que s'enviï al Senat perquè finalment entri en vigor.