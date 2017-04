Un tribunal de Madrid avala que es denegui la sortida de Rússia d'un nen de maternitat subrogada

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha avalat la decisió del consolat general d'Espanya a Moscou de denegar la sortida de Rússia d'una criatura nascuda per maternitat subrogada que havia sol·licitat un matrimoni espanyol.

El TSJM ha recordat que la llei espanyola no permet la maternitat subrogada, un mètode de gestació en què una dona duu a terme tot el procés d'embaràs d'una criatura que té un material genètic que no és el seu. La intenció del matrimoni espanyol era que el nen, nascut el 2014, abandonés Rússia per entrar en territori espanyol com a fill seu.

Segons el tribunal no hi ha constància que el consentiment de la mare gestant tingui totes les garanties. La sentència ha conclòs que no s'expedirà el salconduit perquè el nen vingui, "ja que no hi ha la possibilitat d'establir una filiació biològica entre el menor i els demandants perquè no han aportat, cap dels dos, material biològic per a la gestació".