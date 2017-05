Contra Colau, contra la mesquita i millores per als interins: confrontació de manifestacions a la plaça Sant Jaume

Manifestacions per a tots els gustos a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest dijous. Coincidint amb el segon aniversari del govern de Barcelona en Comú, aquesta tarda s'ha produït una confrontació de tres reivindicacions: el grup de ciutadans 'On vas Barcelona: Stop Colau', un grup de manifestants ultradretans contraris a la mesquita que s'està construint a Nou Barris i la comunitat educativa. Els membres de la marea groga reivindicaven millores laborals per als interins.

Davant aquesta trobada eclèctica de reivindicacions –totes, minoritàries– s'han produït petits enfrontaments entre els diferents col·lectius. L'espurna s'ha encès quan el grup ultradretà ha cantat proclames en contra de l' arribada de refugiats i de la presència de la mesquita, que ha provocat la indignació dels diferents col·lectius.

Manifestants contra la mesquita de Nou Barris / CÈLIA ATSET

Tot seguit, els manifestants de la comunitat educativa han reivindicat el clàssic "fora feixistes de la plaça Sant Jaume" i han proclamat càntics contra els ultradretans. Posteriorment –segons han apuntat els manifestants–, els Mossos d'Esquadra els han demanat que no fessin referències al feixisme per evitar enfrontaments. Els mestres hi han accedit perquè hi havien anat a manifestar-se per "qüestions laborals". "No podem permetre que es defensin valors d'extrema dreta, que és precisament el contrari que es defensa als centres", ha apuntat el portaveu d'USTEC-STES, Ramon Font, que ha recordat que el col·lectiu de mestres ja fa setmanes que havia convocat la manifestació.

La tensió, però, no s'ha reduït a aquests dos col·lectius. Quan els manifestants d' 'On vas Barcelona: Stop Colau' han llegit un manifest contra l'alcaldessa, el col·lectiu ultradretà els ha envoltat per evitar que continuessin. Els Mossos d'Esquadra han fet un cordó per separar els col·lectius, mentre els manifestants s'anaven insultant. Paradoxalment, els ultradretans han començat a cridar-los ' nazis' i els han convidat a posar-se la mesquita a casa seva. "Ens manifestem contra la mesquita perquè creiem que no hi cabrem tots, al carrer, no perquè hi estiguem en contra", ha apuntat una de les manifestants de 'Convivència sí, mesquita no' a l'ARA, que posteriorment ha fet crits contra la immigració.

'Els segadors' vs. 'Que viva España'

La varietat de reivindicacions no s'ha limitat a les diferents concentracions. El cas és que les demandes d''On vas Barcelona: Stop Colau' també han sigut força eclèctiques: des de particulars en contra de la gestió de l'alcaldessa fins a grups en contra dels okupes o amfitrions a favor dels pisos turístics. Fins i tot hi havia membres d'Unitat Nacional Catalana –un grup d'extrema dreta nacionalista català–, que criticaven la gestió de Colau d'aquests dos anys.

En acabar el manifest contra l'alcaldessa, els membres d''On vas Barcelona: Stop Colau' han cantat 'Els segadors' 'a cappella', mentre eren atentament observats pels espanyolistes. Minuts després, els contraris a la mesquita han fet una contrarèplica posant el clàssic 'Que viva España' de Manolo Escobar, que ha tingut força quòrum entre els manifestants ultradretans.

"Per què es manifesta tota aquesta gent?", ha preguntat una turista descol·locada mentre observava aquell batibull de reivindicacions. L'home del costat se l'ha mirat i li ha contestat: "No sabria ni per on començar".