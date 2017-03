Diferents entitats impulsen un debat alternatiu a l'Ara és demà'

Discutir els temes que troben a faltar al debat impulsat pel Consell Escolar d''Ara és demà'. Sota aquesta premissa, diferents col·lectius -entre els quals es troben federacions d'ampes, assembles grogues i sindicats, entre d'altres- han impulsat un debat alternatiu, que tindrà lloc aquest dissabte.

Al debat d''Ara és demà' hi participen 100.000 persones procedents de diferents actors del sector i els temes que s'han posat sobre la taula són l'arquitectura acadèmica –etapes educatives, transicions entre etapes–, sobre els centres docents –el projecte educatiu, l’autonomia–, el professorat, els alumnes i els grans principis que emmarquen aquests elements, com l’equitat o el pluralisme, entre altres.

Com alternativa, els organitzadors del debat de dissabte han posat sobre la taula la "tensió entre dos models educatius: el que entén l' educació com un dret universal i els que l'entenen com un bé de mercat". Per a ells, Catalunya "està immersa en un procés de mercantilització del dret de l'educació". Altres temes a debatre són la "doble xarxa pública-concertada" i quins principis i valors es volen donar a l'educació avui, entre d'altres. També es parlarà sobre la tasca dels docents i la comunitat.