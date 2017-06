Convivència per combatre la radicalització a Badalona

El 8 de maig la Policia Nacional detenia un veí de Badalona per presumpta pertinença a l’Estat Islàmic. L’arrestat hauria estat en contacte amb membres de l’organització terrorista a Síria i l’Iraq, on hauria planejat desplaçar-se. Des del 2012 dotze veïns de la ciutat han sigut detinguts per la seva presumpta relació amb el jihadisme. El municipi és el cinquè de tot l’Estat on hi ha hagut més detencions d’aquest tipus en aquest període, per darrere de Ceuta, Melilla, Barcelona i Madrid. Fonts de l’Ajuntament matisen la dada i argumenten que no tots els detinguts acaben condemnats. Tot i això, reconeixen que cal lluitar contra la radicalització islamista a la ciutat, especialment la dels joves.

Els Mossos d’Esquadra expliquen que no duen a terme un treball específic contra el jihadisme a cada ciutat i que només intensifiquen la presència en alguna zona quan hi ha detencions. A més, impulsen el programa Proderai, per detectar processos de radicalització islamista en espais com els centres educatius. “Col·laborem amb les policies locals i a partir de la feina de prevenció poden sorgir investigacions”, diuen fonts dels Mossos a l’ARA. A Badalona, però, l’Ajuntament i la comunitat islàmica demanen que la investigació policial no sigui l’única eina per combatre la radicalització islamista.

Del rebuig a la inclusió

La Salut és el barri on hi ha hagut més detencions, i l’associació islàmica amb més presència a la zona, Al-Riduan, va transmetre fa un any a l’Ajuntament una proposta que encara està sent analitzada. “Necessitem un centre cultural islàmic. Els joves han de conèixer la religió i saber que no crida a la guerra”, defensa el seu portaveu, Rachid Hadad. No seria només un centre de culte sinó que també programaria activitats d’oci. El 2015 el govern del PP va tancar un centre de característiques semblants a la Salut, argumentant falta de llicències municipals i la possibilitat que s’estigués fent servir com a mesquita. Ara l’Ajuntament assegura que valora la possibilitat d’ajudar la comunitat a aconseguir un local privat per instal·lar el centre, però recorden que la llei no permet cedir espais públics per a usos religiosos de manera permanent.

Més enllà de reivindicacions, Hadad apunta a l’exclusió social, les deficiències educatives i el sentiment d’indignació com el caldo de cultiu perquè alguns joves siguin seduïts per Daeix (acrònim en àrab de l’Estat Islàmic). “Se senten exclosos, venen drogues o roben i se senten malament. Llavors algú els diu que poden anar al paradís”, lamenta.

L’escriptora afganesa i educadora social resident a Badalona, Nadia Ghulam, comparteix, en part, l’opinió del Hadad. “El mal camí comença quan la gent no se sent acollida. Molts no reconeixen els musulmans com a ciutadans de ple dret i quan viatgen al seu país, allà també noten cert rebuig”, afegeix. És aquí on els captadors de l’Estat Islàmic comencen a fer la seva feina, aprofitant-se d’una falta de sentiment de pertinença de la persona respecte del lloc on viu i del seu lloc d’origen. “A més d’educar-los, cal facilitar-los una ocupació”, proposa Ghulam.

Pel que fa a l’opció d’impulsar un centre cultural islàmic a la Salut, l’escriptora i educadora social no la veu amb mals ulls, però posa l’accent en el foment de la coneixença mútua. “Els joves dels diferents barris s’han de conèixer i compartir la seva realitat”, diu. En aquest sentit, Ghulam veu necessari l’impuls al diàleg interreligiós i intercultural, especialment després de l’etapa Albiol. “Cal eliminar les llavors d’odi que va sembrar. I no és fàcil”, avisa.

Quan estan a punt de complir-se dos anys de l’inici del mandat de l’alcaldessa Dolors Sabater, el seu govern municipal treballa per impulsar la Taula de Creences i conviccions. “L’objectiu és que s’hi trobin membres de totes les comunitats religioses de la ciutat i facin propostes per treballar la convivència -assenyalen fonts municipals-. Els joves que es radicalitzen són badalonins. S’han de sentir part de la societat perquè si no, els aïlles i són més fàcils de manipular. El pitjor és que hi hagi desconeixement entre veïns”.

Un desconeixement que fa més forts alguns dels murs que encara es poden trobar a la ciutat. A la Salut, fent un volt pel barri, encara són visibles. “No soc racista però tinc ulls a la cara. Els musulmans no s’integren”, diu la Conchi. “Mosseguen la mà que els dona menjar”, apunta el Teodosio, mentre que el Manuel creu que combatre la radicalització dels joves és “impossible”. Els més joves, però, ho veuen diferent. L’Anna explica que al seu institut les relacions entre alumnes de diferents orígens es generen amb “naturalitat”. El Sulyman, mentrestant, creu que el més important és no tenir por. “Cal invertir esforços en educació per combatre la violència”, demana.