Cornellà reclama els 30 agents destinats a reforçar l'aeroport del Prat

Una vintena d'agents i funcionaris de la policia espanyola s'han concentrat aquest divendres al migdia a les portes de la comissaria de Cornellà de Llobregat per reclamar el retorn dels 30 agents que es van destinar al Prat. Els agents van ser destinats a l'aeroport com a reforç al control de passaports.

Antonio Granados, portaveu del Sindicat Unificat de Policia (SUP), explica que la comissaria de Cornellà, que hauria de tenir una plantilla de 168 funcionaris, ja arrossegava un dèficit de personal de 34 treballadors sumats als 30 destinats al Prat. Granados alerta que aquesta manca d'efectius " està posant en risc" la seguretat de la ciutadania perquè hi ha grups d'investigació que han quedat pràcticament inoperatius.

Els sindicats, tot i reconèixer que la situació al Prat obliga a enviar-hi personal extra, reclamen que es faci una enquesta entre les comissaries catalanes per reclutar agents que hi vulguin anar voluntàriament i, d'aquesta manera, no afectar-ne només una.

Les protestes seguiran

Al crit d''El pedaç de l'aeroport el paga Cornellà' i 'Torna l'ordeno i mano', els concentrats han denunciat que el reforç de 30 agents destinats a l'aeroport del Prat per reforçar el control de passaports després del caos viscut pel pont de l'1 de maig ha deixat la comissaria del Prat, que dona servei a aquest municipi i els de Gavà, Esplugues de Llobregat, Castelldefels i Sant Feliu, en una situació molt delicada.

Mentre no es doni una resposta a les seves reivindicacions, el SUP seguirà convocant actes de protesta. El pròxim serà divendres vinent a les 11 del matí a la comissaria de la policia espanyola de la Via Laietana.