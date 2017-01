Crema una planta de reciclatge a Sant Feliu de Buixalleu, sense ferits

Una vintena d'efectius dels Bombers de la Generalitat treballen per apagar l'incendi que afecta una planta de reciclatge de Sant Feliu de Buixalleu (La Selva) des de primera hora d'aquest matí. El foc ha començat per causes que es desconeixen poc després de les sis del matí. Cap persona ha resultat ferida, però els serveis d'emergències han desallotjat algunes naus properes a l'empresa afectada, que es troba al polígon industrial Gaserans, al marge de la carretera C-35.

Les flames cremen principalment material compactat, plàstic i residus. Els bombers centren els seus esforços en evitar que les flames calcinin completament la nau i afectin uns dipòsits amb material corrosiu que hi ha a l’interior.