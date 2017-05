Creueristes es queden a terra per les cues a l'aeroport del Prat

Les cues a l'aerport del Prat han provocat aquesta setmana una nova víctima: els creueristes que surten de Barcelona. Segons explica a l'ARA el president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, el caos provocat pel nou control de passaports ha deixat a terra nombrosos creueristes que tenien el port de la capital catalana com a punt de sortida. "Hi ha viatgers que han perdut el vaixell i l'han hagut d'anar a buscar a segon port, com ara Venècia", lamenta Sarrate.

El president d'ACAVe ha qualificat d'"error garrafal i irrecuperable" la gestió de les cues al Prat, que estan perjudicant greument la imatge no només de l'aeroport, sinó també del port de Barcelona. "El port d'escala de Barcelona és el primer d'Europa i el quart del món. Les companyies de creuers cada vegada porten vaixells més grans, i situacions com aquestes donen molt mala imatge", assenyala Sarrate, que també lamenta el xou entre el govern de Catalunya i l'Estat, que "només es llencen pedres a la teulada" sense resoldre el problema.

De moment, des d'ACAVe han enviat una circular a totes les agències amb les directrius per evitar que el caos del Prat els enganxi, com ara avisar els viatgers que planifiquin les hores del vol amb més antelació de l'habitual.