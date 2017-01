Crida a la precaució davant de l'arribada d'una onada de fred "excepcional"

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat activarà aquest dimarts la fase d'alerta del Pla Procicat davant l'arribada d'una onada de fred "intens, rigorós i excepcional" que situarà les temperatures per sota dels zero graus a tot Catalunya, segons el conseller d'Interior, Jordi Jané, que ha demanat extremar la prudència i evitar situacions de risc, com ara el cas d'una família que ha quedat atrapada a la neu tota la nit a Setcases: "No anem a fer experiències úniques", ha dit.



De moment, la nevada que ha caigut a les cotes més altes, ha deixat sense classe uns 800 alumnes, ja que ha obligat a interrompre prop d'una setantena de rutes escolars. La neu ha obligat a tallar tres carreteres -una a Barcelona i dos a Lleida- i a obligar a circular amb cadenes per una desena més de vies.



Més atenció a les persones grans que viuen soles

Segons Jané, feia cinc anys que no es produïa un episodi de fred tan rigorós com el que s'espera. El conseller d'Interior ha fet una crida a les famílies a tenir una especial atenció amb les persones grans que viuen soles. També han posat en alerta el Sistema d'Emergències Mèdiques i els serveis de teleassistència.



També ha demanat no regar els carrers perquè no s' acumuli gel i que els conductors tinguin màxima precaució a les carreteres, perquè les matinades seran "rigoroses" i es poden trobar vies afectades, a més de recordar-los que surtin amb suficient carburant, mantes i bateria al mòbil.