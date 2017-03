Crit unànime a Terrassa a favor de la municipalització de l'aigua

Un miler de persones a Terrassa ha sortit aquest diumenge al carrer per reivindicar la municipalització de l'aigua, una petició cada vegada més freqüent entre les grans ciutats catalanes. La concentració, que ha arrencat a l'Estació del Nord del municipi vallesà, acabarà davant de l'Ajuntament. Entremig, els manifestants han fet una parada davant de la seu d'Aigües de Terrassa, on s'ha llegit el manifest.

La ciutadania ha sortit al carrer amb el suport de prop d'un centenar d'entitats, sindicats i polítics. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que lidera el procés de municipalització de l'aigua, era un d'ells. També hi havia els diputats Xavier Domènech (En Comú Podem), Anna Gabriel (CUP), Joan Tardà (ERC) i Marc Sanglas (ERC), entre d'altres.

De moment, l'Ajuntament de Terrassa té prorrogat el contracte per l'aigua fins al juny, el termini que es dona per decidir el model de gestió de l'aigua. Segons els organitzadors, les entitats i els partits que donen suport a la manifestació, una gestió pública de l'aigua significaria també una "democratització" del servei. "L'aigua és essencial per a la vida i ha de ser gestionada de forma directa", va explicar fa uns dies Edurne Bagué, de la Taula de l'Aigua de Terrassa, que va subratllar que remunicipalitzar el servei no vol dir "canviar-ne la titularitat" sinó canviar "la manera d'entendre la gestió de l'aigua".