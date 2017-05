Culpable d'estrangular la dona i llançar-la al port de Barcelona dins del cotxe

Un jurat ha declarat culpable avui, per unanimitat, l'home acusat d'estrangular la dona i llançar-la al Port de Barcelona dins del seu cotxe el juny de 2015. Vuit dels nous membres del tribunal popular consideren demostrat que la va pegar al pòmul, estabornint-la, i després la va ofegar amb l'avantbraç per l'esquena. Per això consideren que la va atacar per sorpresa. Set dels membres del jurat, a més, defensen que la va matar intencionadament i que va actuar amb traïdoria, aprofitant la confiança que li tenia. Això implica que l'home hauria comès un assassinat amb traïdoria.

El condemnat, de 51 anys, havia conegut la víctima la primavera del 2014. Segons el relat de la Fiscalia, es van casar al setembre i van anar a viure junts, però el 2015, quan tots dos eren a l'atur, van començar a tenir problemes de convivència. Vivien a la Garriga, al Vallès Oriental, i acumulaven deutes com el lloguer del pis. El febrer la dona va trobar feina com a subdirectora d'una clínica dental a Mollet, però van continuar discutint perquè ella deia que ell no tenia ganes de treballar. Al final la dona va marxar de casa per anar a viure més a prop de la feina.

El jurat ha considerat demostrat que a la matinada del 26 de juny de 2015 l'home va matar la dona, la va col·locar al seient del darrere del cotxe d'ella, va conduir fins al Port de Barcelona, i allà va col·locar el cos al seient del davant, va encarar el vehicle cap al mar i el va fer caure a la zona del Moll Contradic Est. D'entrada el fang que hi ha al fons del Port de Barcelona va impedir als submarinistes veure el cos sense vida de la dona, que es va trobar quan ja havien reflotat el vehicle amb una grua. La zona on va precipitar-se el vehicle és d'accés restringit i per entrar-hi cal autorització.

El jurat ha basat el veredicte en les proves forenses, que indiquen una compressió mortal del coll amb l'avantbraç, l'evidència d'un cop al pòmul esquerre de la víctima, la presència d'ADN de l'acusat sota les ungles de la dona i l'absència de cops defensius, talls, ossos trencats o hematomes al cadàver. Tot això indica que la van atacar per sorpresa i no va poder defensar-se. A més, els veïns tampoc van sentir crits ni cops aquella nit, fet que indica que l'atac mortal va passar sense que abans hi hagués cap baralla. A més, un agent de la Policia Portuària va declarar que havia vist el marit a la zona del crim; i testimonis de l'entorn de la víctima van corroborar que el matrimoni discutia per les dificultats econòmiques.

L'home, arrestat el mateix dia de la mort, és a la presó des d'aleshores. La fiscalia demanava d'entrada 14 anys de reclusió per homicidi, però davant del veredicte del jurat, que suposa un delicte d'assassinat amb traïdoria i l'agreujant de parentiu, ha augmentat la petició de pena fins als 21 anys. Una acusació particular ha demanat 25 anys de presó, la popular, també, i una altra acusació particular ha demanat 20 anys de presó. La defensa ha demanat la mínima pena. El jurat s'oposa, per unanimitat, a la possibilitat de cap indult o suspensió de la pena.