La DGT proposa substituir els examinadors del carnet de conduir pel GPS

L' examen de conduir tal com el coneixem ara, amb examinadors que van guiant l'aspirant, podria passar a la història. La Direcció General de Trànsit (DGT) està estudiant modificacions de les proves per obtenir el carnet de cotxe, tant de la part pràctica com de la teòrica. A l'examen pràctic, la DGT vol fer que l'examinador indiqui a l'aspirant una adreça i que aquest l'introdueixi en un GPS i segueixi les instruccions fins al destí.

Els responsables de Trànsit, però, també volen impulsar canvis a la part teòrica. En concret, pretenen incloure vídeos de situacions de risc a la prova teòrica, sobre els quals l'alumne hagi d'escollir la millor manera d'actuar. Així ho va explicar el màxim responsable de la DGT, Gregorio Serrano, a la comissió de seguretat viària del Congrés.

La proposta ha estat aplaudida per la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE). El seu president, que ostenta el càrrec des de fa més de dues dècades, José Miguel Báez, ha explicat a l'ARA que li sembla bé que les millores tecnològiques s'introdueixin a l'examen de conduir. "No li podem posar portes al camp", exemplifica Báez, que explica que el que pretén la mesura és que els alumnes "és bo que els alumnes aprenguin a utilitzar el navegador" perquè es tracta d'un aparell cada vegada més generalitzat.

Fins i tot, Báez obre la porta a incorporar també les ajudes per aparcar que tenen alguns cotxes. "Quan surten de l'autoescola, alguns es compren un cotxe molt modern, amb moltes prestacions, i és important que les sàpiguen fer funcionar", assegura.

El president de la CNAE aprova també canviar l'examen teòric, sobretot per actualitzar-lo i garantir que alerti dels perills de les distraccions que causen els mòbils. "És un pas endavant", ha dit, encara que ha alertat que la DGT va tard.

Aquests canvis s'emmarquen en el repte que el 2018 tots els exàmens teòrics siguin iguals, estiguin informatitzats i no existeixi el paper, per evitar "la picaresca" i les "trampes", així com acabar amb la "memorització" de les 19.500 preguntes que formen part de la base de dades dels exàmens, segons va dir el cap de la DGT al Congrés. El 60% dels alumnes aprova el teòric a la primera, un percentatge que disminueix fins al 48% en el cas dels aprovats en la part pràctica. Aquesta diferència "col·lapsa el ritme" en algunes autoescoles.

El cert és que està saturat és el sistema per pujar a examen. Segons les dades de la CNAE, el nombre d'examinadors s'ha reduït considerablement. Dels gairebé 1.000 funcionaris que hi havia el 2013, ara n'hi ha només 600, ja que no es cobreixen les baixes ni les jubilacions. Això provoca que els aspirants hagin d'esperar-se, en algunes comunitats diversos mesos, per examinar-se i treure's el carnet de conduir. Báez diu que a Catalunya, de mitjana, cada professor d'autoescola pot portar a examen uns sis alumnes al mes.

Mesures contra reincidents

Els canvis a l'examen del carnet de conduir no són les úniques iniciatives que està estudiant la DGT. Trànsit prepara també mesures per a aquells reincidents que tornen a conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues, amb l'objectiu de frenar la "sagnia" de ciclistes atropellats per aquests conductors, sobretot els caps de setmana.

Serrano va dir ahir que dimarts el comitè de seguretat viària aprovarà un pla especial de protecció i seguretat per als ciclistes. "És insuportable el nombre de ciclistes que mor cada cap de setmana. No estem disposats que la gent que surt en bicicleta no pugui tornar viu a casa", va afirmar. Per això, està previst que es destinin més mesures de vigilància contra els conductors que reincideixin.

L'últim accident mortal va ser diumenge passat, quan una dona de 28 anys que va donar positiu en el control d'alcohol i drogues va envestir un grup de sis ciclistes a Xàbia. Dos van morir i tres van ser ferits greument.