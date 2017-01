David Calle: “Si pogués viure de YouTube no arribaria a casa a les onze de la nit”

Conegut com el professor youtuber, David Calle (43 anys) ésl’únic docent espanyol finalista al Nobel dels professors, el Global Teacher Prize. Calle combina les classes a l’acadèmia situada a Velilla de San Antonio (Madrid) amb els vídeos a YouTube. Professor de física, química i matemàtiques, ha aconseguit 687.000 subscriptors i 102 milions de visites al seu canal Unicoos en cinc anys. És el canal educatiu més important d’Espanya i el tercer del món.

Com s’arriba a ser finalista del premi al millor professor del món?

Em van nominar dos alumnes que no sé qui són. Em va sorprendre molt. El fet d’estar nominat ja em sembla la bomba perquè vol dir que tinc el reconeixement dels meus alumnes. Sóc l’unic professor online nominat.

Com són les classes del seu canal? A qui van dirigides?

Em poso davant de la pissarra i parlo dels exercicis més comuns de cada matèria: física, química, matemàtiques i tecnologia. Faig exercicis d’ESO, batxillerat i, a vegades, m’animo amb el temari de les universitats. A Espanya tinc un públic d’edats més diverses. A Llationamèrica pràcticament la majoria de visites provenen d’universitaris.

Com s’aconsegueix ser el canal educatiu més important d’Espanya i el tercer del món?

Fent-lo per pura passió. Amb l’energia que em transmeten els alumnes és impossible que no els retorni passió per les matèries. També crec que una altra de les claus de l’èxit d’Unicoos és la capacitat d’empatia. Si em diuen que gràcies a mi han aconseguit aprovar ja me’n vaig a dormir content. Als vídeos els transmeto que si s’esforcen ho podran aconseguir tot. A més a més, els demostro que moltes coses de la seva vida tenen a veure amb les matemàtiques, la química o la física.

Un dels punts forts que té és que utilitza un format molt familiar per a ells.

Exacte. Jo no tenia internet quan estudiava la carrera. En canvi, ells tenen molts inputs i això els ha canviat la capacitat d’esforç. Creuen que la vida és molt més fàcil. I quan veuen que una cosa els costarà molt tiren la tovallola. Els falta capacitat de sacrifici i de treball. Els meus vídeos els poden aturar quan vulguin, i això els enganxa. A la piscina poden veure un vídeo de mates, i aturar-lo per prendre’s un batut. Amb això tinc un avantatge competitiu.

¿Un desavantatge podria ser que no pot tenir tant de contacte amb els alumnes?

És cert que amb els alumnes virtuals no puc parlar-hi gaire. No obstant això, rebo molts comentaris per part d’ells, que em parlen de temes molt diversos. Al principi dedicava els vídeos a cada persona, ara m’és impossible. Tot i així, tinc una llista de deures per fer, d’encàrrecs seus. YouTube et permet veure el feedback dels alumnes i el meu canal gairebé no té dislikes.

Entenc que amb els de l’acadèmia hi té més relació.

Correcte. Amb els de l’acadèmia, en canvi, hi parlo moltíssim. Els alumnes, per norma general, volen parlar amb els seus professors. El problema que tenen és que els veuen en un pedestal. Jo intento estar al més a prop possible.

Com acaba un professor d’una acadèmia de Velilla de San Antonio sent un professor youtuber ?

Jo em dedicava a l’acadèmia i, tot i que la meva feina m’agradava molt, sovint arribava frustrat a casa perquè no donava a l’abast. Fins i tot em demanaven que obrís més hores perquè així els alumnes poguessin aprovar. La crisi va fer que moltes famílies no es poguessin permetre pagar l’acadèmia i, per tant, el reforç que els seus fills necessitaven per aprovar. Llavors se’m va acudir que podia fer vídeos a YouTube.

Com va trencar el gel?

Al principi tenia pànic escènic. Després de cinc anys fent vídeos, em deixo anar més. Tot i això, quan gravo els vídeos he d’estar sol. Al principi creia que em veurien 20 persones, però, de mica en mica, vam anar sumant visites. Em van animar els comentaris tan positius que rebia de la gent. Realment, mai m’hauria imaginat que podria viure d’això. Pensa que fa cinc anys els youtubers no eren tan coneguts com ara.

¿Es pot viure de donar classes a YouTube?

Si pogués viure de YouTube no arribaria a les onze de la nit a casa. Segueixo sent pluriempleat. Sí que genera ingressos, però no cobreix suficientment les despeses. El que guanyo, majoritàriament, ho destino a arreglar el canal. Som un equip treballant a Unicoos.

¿No li crida l’atenció fer classes a un institut? Li agradaria?

Sí, però m’agrada més ser professor de reforç. M’agrada ajudar-los a superar-se quan tenen problemes. Prefereixo això a centrar-me en una classe en què la majoria van bé.