Declaren als jutjats els dos agents de la Guàrdia Urbana acusats d'haver matat la parella d'ella

Els dos agents de la Guàrdia Urbana involucrats en un triangle amorós amb final criminal declaren aquest matí als jutjats de Vilanova i la Geltrú. Dos agents del cos –Albert López, de 36 anys, i Rosa Peral, de 33– van ser detinguts dissabte per la seva presumpta implicació en l'assassinat del Pedro, també policia, el cadàver del qual va aparèixer dijous de la setmana passada al maleter del seu cotxe. La dona arrestada era la parella de la víctima, i l'home detingut havia mantingut amb ella una relació temps enrere. Aquesta relació podria haver tornat a començar recentment, segons la hipòtesi amb què treballen els investigadors dels Mossos d'Esquadra.

L'arrestada ha estat traslladada en vehicle policial dels Mossos d'Esquadra des de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat i ha arribat als jutjats poc abans de les 10 hores. Al llarg de les pròximes hores també s'espera el trasllat del segon detingut per aquest mateix cas; aquest últim ha passat tres dies al calabós de la comissaria de Sant Boi de Llobregat.

540x306 Els Mossos treballant al lloc on es va trobar el cadàver de l'agent / ACN Els Mossos treballant al lloc on es va trobar el cadàver de l'agent / ACN

Els investigadors intenten aclarir si la seva tesi, segons la qual els dos implicats haurien matat la víctima i després l'haurien intentat fer desaparèixer cremant el cadàver dins del cotxe, és exacta. Un dels principals problemes de la investigació és que el cos va quedar pràcticament reduït a cendres, excepte en algunes parts, de manera que els forenses ni tan sols han pogut concretar la causa de la mort.

Un historial truculent

Es dona el cas que l'agent assassinat havia sigut expedientat i suspès l'any passat, juntament amb un altre company, per haver agredit un motorista a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona. Pel que fa a Rosa Peral, és l'agent que l'any 2008 hauria sigut víctima d'un cas de pornovenjança per part d'una altra exparella. Segons va denunciar, un subinspector de la mateixa Guàrdia Urbana l'hauria volgut castigar per haver trencat la relació que mantenien difonent fotos íntimes seves. La denúncia està pendent d'un judici que s'havia de celebrar aquesta setmana, però dijous, quan ja s'investigava la denunciant per l'homicidi, es va ajornar fins a l'octubre.