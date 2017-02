Demanen tres anys de presó per a l'home que va agredir una noia a Barcelona i ho va gravar en vídeo

La Fiscalia Provincial de Barcelona demana tres anys de presó i una indemnització superior als 45.000 euros al jove de Talavera de la Reina (Toledo), que va agredir amb una puntada de peu per l'esquena a una dona a Barcelona. Un amic el va gravar amb el mòbil i van difondre el vídeo per les xarxes socials.

A l'escrit de la Fiscalia es reclamen penes de presó tant per a l'agressor, MGM, com per al que va gravar el vídeo, AGM, per dos delictes contra la integritat moral i un altre de lesions, amb un agreujant de traïdoria i discriminació per sexe, perquè considera "l'afany d'humiliar i ridiculitzar a una dona pel fet de ser-ho".

Els fets es remunten a la matinada del 22 de febrer de 2015, a l'avinguda Diagonal de Barcelona, quan l'acusat va agredir la víctima, G.N.S., per l'esquena, fent-la caure a terra i provocant-li lesions. De fet, la jove va tenir un esquinç, dos hematomes al genoll i el canell esquerres, i dolor cervical. Va estar 75 dies de baixa.

Ordre d'allunyament de 1.000 metres

Per això, la Fiscalia ha estimat en 5.625 euros els danys físics causats i 40.000 pels danys morals en valorar que "no només els inherents a l'acte violent, sinó també pels derivats de la inserció del vídeo amb les imatges dels fets en un grup de contactes de missatgeria amb la raonable i previsible difusió indiscriminada i massiva a internet i en tot tipus de mitjans de comunicació".

A això se suma que l'agredida, a nivell psicològic, "presenta estrès post traumàtic en relació a l'agressió soferta, amb indicadors com l'augment de la desconfiança a les intencions dels altres, ràbia per la incomprensió de la violència gratuïta i no sentir-se ajudada en el moment dels fets per la gent que va ser-ne testimoni".

Finalment, el fiscal reclama que el jutge emeti una ordre d'allunyament contra els agressors d'almenys 1.000 metres respecte a la víctima.