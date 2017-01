Demanen fins a 600 anys de presó per traficar amb dades confidencials

La Fiscalia Anticorrupció demana entre cinc i 595 anys de presó per una dotzena de funcionaris d'Hisenda, guàrdies civils, detectius i intermediaris que haurien traficat amb dades confidencials d'usuaris entre 2006 i 2012. Es tracta d'una de les branques investigades en l'anomenat cas Pitiüsa. La petició més alta és per a una dona pensionista que hauria actuat com a intermediària en més d'un centenar de casos.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscal Teresa Duerto, la xarxa obtenia les dades de bases oficials i després les comercialitzava. Era una "xarxa estructurada a nivell nacional" que distribuïa a " gran escala dades reservades", segons explica la fiscal en el seu escrit d'acusació.

El cap de la suposada xarxa, que va morir el 2014, rebia les peticions d'informació confidencial d'empreses que es dedicaven a elaborar informes comercials o de detectius privats i els cobrava pels serveis. L'home contactava amb els funcionaris i agents implicats, que li filtraven la informació de bases confidencials, i un cop rebia les dades pagava als intermediaris.