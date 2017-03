Demanen tres anys de presó pels cinc radicals que van atacar tres seguidors de 'La Roja'

La fiscalia demana fins a tres anys de presó a cinc radicals per atacar una carpa a favor de la selecció espanyola i agredir, suposadament, els tres aficionats que la portaven a Barcelona el juny passat. Tots els acusats formarien part d'un grup d'animació ultra del Sant Andreu, segons el fiscal, que també demana al jutge que prohibeixi als processats acostar-se a qualsevol acte organitzat a favor de la selecció durant tres anys.

Segons el fiscal de delictes d'Odi, Miguel Ángel Aguilar, els acusats van assabentar-se que un grup de simpatitzants de la plataforma " Barcelona amb la Selecció" havia muntat una carpa a Sant Andreu per defensar la instal·lació de pantalles gegants a la ciutat per veure els partits de la selecció durant l'Eurocopa i van "planificar" atacar-la. Explica que van acabar destrossant la instal·lació, bolcant taules i cadires, mentre insultaven i amenaçaven els voluntaris: "fora d'aquí, us matarem putus espanyols de merda", els haurien cridat.

Els acusats també haurien acabat agredint a cops de puny i puntades de peu els voluntaris. Tres hores després, un dels atacants va tornar a la zona i va continuar amenaçant una de les víctimes. En el seu escrit, la fiscalia destaca que van actuar guiats per la seva " animadversió a tot allò que representa Espanya" i amb la voluntat de " castigar i humiliar" els aficionats de 'La Roja'.

Un llarg historial

La fiscalia relaciona els acusats amb el moviment " red skin" i els vincula amb diversos atacs a grups d'ideologia feixista o a aficionats d'equips rivals des de l'any 2007. A un d'ells el van condemnar per l 'agressió a dos joves a la sortida d'un concert al Clot. A un altre dels processats el van detenir durant la baralla entre membres del grup radical de suport al Sant Andreu "Desperdicis" i els Boixos Nois del Barça durant el partit d'ascens a Segona Divisió entre tots dos equips.

Un tercer ha estat condemnat recentment per haver participat en l'atac a un home ucrainès a la sortida d'un local de Gràcia. L'home va rebre un cop de casc i va estar a punt de perdre la vida. A un altre dels processats li atribueixen un intent d'agressió a dos agents dels mossos durant una altra manifestació antifeixista al mateix barri.