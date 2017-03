Denuncien a Gas Natural per un nou cas de pobresa energètica

L' Aliança contra la Pobresa Energètica ha denunciat a Gas Natural per haver tallat la llum a Manuela i a la seva filla Visi, residents a Badalona i amb uns ingressos de 700 euros mensuals, el passat mes d'octubre i per la nova amenaça de la companyia de tornar-ho a fer.

Marta Campuzano, portaveu de l'aliança, ha explicat avui que el procedir de l'elèctrica no només vulnera la llei 24/2015 contra la pobresa energètica sinó que també infringeix l'article 52.4 de la llei estatal del sector elèctric, on s'estableix que no es pot tallar mai el subministrament a una llar on hi hagi un equip mèdic indispensable per a mantenir la vida d'una persona com succeix en el cas de Visi. La filla de Manuela, de 20 anys, pateix una bronquitis crònica i necessita una màquina d'oxigen per viure.

D'acord amb Manuela, el dia que la companyia va tallar la llum del seu domicili, la seva filla " va haver de passar amb botelles d'oxigen". El tall va tenir lloc després que la mare hagués parlat amb atenció al client de Gas Natural per advertir de la seva situació i evitar que es fes efectiu l'avís d'interrupció del subministrament.

De fet, ha explicat Manuela, la companyia es va comprometre telefònicament a no deixar-les sense electricitat després de rebre la documentació que acreditava l'afecció que patia la jove.

L'endemà, l'elèctrica va reestablir el servei però el passat mes de febrer mare i filla, que comparteixen llar, van tornar a rebre un avís de tall.

Campuzano ha presentat avui una sol·licitud a Gas Natural perquè es comprometi per escrit a no tornar a deixar sense servei a Manuela i a Visi i ha informat que presentarà una denuncia a l'Agència de Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.

Fonts de Gas Natural han negat que s'hagi incorregut en cap il·legalitat atès "que el tall va tenir lloc abans que la llei 24/2015 estigués vigent" i que la companyia desconeixia la situació de Visi abans de la interropció del subministrament. "Un cop figura dins del registre com un cas de subministrament vital, el servei està totalment garantit", han explicat al diari Ara les mateases fonts.

La portaveu de l'aliança ha instat a tant al govern català com a l'Ajuntament de Badalona a seguir els seus passos. " No s'ha d'esperar a que passin drames per denunciar-ho, cal fer-ho abans que hi hagi conseqüències fatals com va succeir en el cas de la Rosa de Reus".