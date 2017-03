Denuncien un criador de gossos que els tallava les cordes vocals perquè no bordessin

Els Mossos han presentat, aquest dimarts al matí, una denúncia contra un criador de gossos que els tallava les cordes vocals perquè no bordessin. L'amo és un veí de Lliçà d'Amunt que es dedicava a vendre per internet, de manera il·legal, gossos sense cordes vocals i sense cap control sanitari. La majoria de gossos són de raça 'bichón firsé', un gos petit i pelut que es ven com animal de companyia.

La mutilació de gossos està prohibida a l'Estat espanyol i és considerada maltractament animal, a excepció d'alguns casos de gossos de caça. A aquests gossos se'ls feia una secció de les cordes vocals perquè no bordessin i no molestessin. Una de les pràctiques que també es duu a terme amb aquests animals és tallar-los la cua o les orelles i extirpar-los dents i ungles.