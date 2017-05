Denuncien nepotisme en la gestió de la Casa de la Barceloneta

Familiars i amics de les membres de la junta del centre cultural Casa de la Barceloneta 1761 van ser contractats per desenvolupar projectes per valor d’almenys el 23,5% del pressupost del 2016, una subvenció de 50.200 euros de l’Ajuntament de Barcelona. És el que denuncien extreballadors de l’entitat, un dels quals ha presentat una queixa al Síndic de Greuges. La suma ascendia, d’acord amb els documents a què a tingut accés l’ARA, a uns 12.000 euros, prop del 60% de la partida de projectes. Ivan Patrici Navarro, un exgestor cultural d’aquest espai de gestió cívica, va denunciar a Treball i en una compareixença davant la premsa l’associació responsable del centre cultural perquè la junta va acomiadar-lo de manera improcedent, segons ell, després d’avisar la tècnica municipal sobre l’opacitat en la gestió dels comptes a finals del 2016.

Núria González Llorca, presidenta i membre de la junta del centre fins a mitjans de la setmana passada, quan les tres responsables de l’òrgan de direcció van dimitir i van convocar eleccions per al 15 de maig, havia dit dies abans que es tractava exclusivament d’un “tema laboral”.

Sobre la contractació del fill i la parella del fill de María del Pino Suárez, també membre de la junta, per realitzar un documental sobre la història d’un milicià i una exposició de la transformació urbanística de la Barceloneta, valorats en quasi 4.000 euros, González va afirmar que ningú més va presentar-se al concurs, convocat per Facebook i a través d’un diari del barri. Segons ella, tampoc hi havia alternatives quan van encarregar un projecte a la mateixa Suárez i a un amic del seu fill. Ni en l’exposició Identitats: Barcelona DONA veu, a càrrec de la dona del cosí de González per 2.359 euros.

Situació “insostenible”

Isabel Centeno, una altra extreballadora del centre, que va deixar la feina perquè la situació era “insostenible”, és la que va presentar dimecres la queixa al Síndic amb el suport d’altres exempleats. En aquesta reclamació, Centeno denuncia que la majoria “d’activitats i projectes que s’han fet” aquests anys “pertanyen a familiars i a amics”. També parla d’“insults” i de “calúmnies” que haurien rebut els treballadors.

La Casa de la Barceloneta és un dels espais gestionats per entitats veïnals i cíviques que hi ha a Barcelona. Segons Marc Borràs, conseller portaveu d’ERC a Ciutat Vella, aquest model, amb pocs anys d’implantació, funciona amb èxit a l’Ateneu Popular 9 Barris, La Violeta de Gràcia o l’Ateneu L’Harmonia a Sant Andreu. Borràs tem que, “si es demostra la mala praxi denunciada per alguns veïns en l’última audiència pública del districte”, el govern retiri la gestió al veïnat. Borràs creu que “l’Ajuntament hauria d’entomar la seva responsabilitat i mediar”. El consitori és propietari de l’edifici de la Casa de la Barceloneta i té òrgans com la comissió tècnica per conèixer i aprovar-ne la memòria econòmica.

Gala Pin, regidora de Ciutat Vella i històricament vinculada a l’Associació de Veïns de l’Òstia de la Barceloneta -una entitat amb molt pes dins el centre cultural i de la qual María del Pino Suárez és l’actual presidenta-, no ha volgut comentar personalment el cas. Una portaveu municipal ha assegurat en nom seu que l’auditoria externa sobre els comptes no assenyalava cap irregularitat. “Si algun dia es detecta algun problema, per descomptat que hi intervindrem”, ha matisat la portaveu.