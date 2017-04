Denuncien penalment a un conductor que circulava a 229 km/h per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 40 anys i veí de Centelles, per circular a 229 km/h a l'AP-7 a Sant Julià de Ramis en un tram limitat a 120. El conductor està acusat d'un delicte de seguretat viària per sobrepassar en 109 quilòmetres per hora la velocitat permesa i haurà de presentar-se a declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.