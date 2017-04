Denuncien que Catalunya recicla menys del que exigeix la UE

A Catalunya hi ha un 30% de reciclatge net de mitjana (sense barreges), quan el nivell que exigeix la Unió Europea és del 50%. Són les dades que van esgrimir ahir al Parlament els grups de la CUP i Catalunya Sí que es Pot, així com una trentena d’entitats que es van unir per signar un manifest i demanar un canvi en el model de gestió de residus. Per plasmar el seu malestar amb la política que porta a terme l’Agència Catalana de Residus, les dues formacions polítiques demanaran la dimissió del seu director, Josep Maria Tost, per la seva mala gestió, van dir, al capdavant de l’organisme. “Demanem un canvi radical en la gestió de residus”, va defensar la diputada cupaire Mireia Boya.

En el ple d’aquesta setmana, Catalunya Sí que es Pot i la CUP presentaran una moció en què també demanen que es creï una llei catalana que estableixi un model de gestió de residus. Ho veuen com un pas essencial per millorar les xifres de reciclatge que té Catalunya actualment, segons va explicar la diputada de Catalunya Sí que es Pot Hortènsia Grau. Les entitats IPCENA i CEPA també van denunciar que el 85% dels residus van a parar a les incineradores i els abocadors, cosa que creuen que només beneficia les grans empreses.

El Govern defensa la gestió

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, va considerar que “aquesta petició és absolutament desafortunada i fora de lloc”. Des de la Generalitat van subratllar que s’està fent una feina molt important i amb molta contundència des del punt de vista de la recuperació i del reciclatge dels residus. Subirà també va assenyalar que l’objectiu de la Unió Europea d’assolir el 50% de reciclatge encara no és vigent i no serà fins al 2020 que s’haurà d’arribar a aquesta xifra. També ha dit que a territoris de Catalunya, com a Osona, ja s’ha assolit el 60%.