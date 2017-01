Desallotgen el World Trade Center de Barcelona per una falsa alarma de bomba

Falsa alarma al World Trade Center de Barcelona. La policia portuària ha rebut una trucada aquest migdia alertant de l'existència d'un artefacte explosiu al World Trade Center. Tot seguit, i abans que arribessin els Mossos d'Esquadra, han desallotjat les plantes afectades, tot seguint el seu propi pla d'emergència.

Els Tedax i la Unitat Canina han fet les comprovacions pertinents, i han corroborat que es tractava d'una falsa alarma. Al voltant de les 16 hores, l'edifici ja ha recuperat el funcionament habitual.

