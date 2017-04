Desallotgen 37 persones d'un hotel de Barcelona per un incendi a la sauna

Els Bombers de Barcelona han desallotjat 37 persones de l'hotel Atrium Palace, a la Gran Via de la capital catalana, per un incendi a la sauna, situada al soterrani de l'establiment. Els efectius d'emergències han apagat les flames i han atès una noia amb una cremada a la mà de caràcter lleu. No ha calgut traslladar-la a l'hospital.

Ara els bombers investiguen les causes de l'incendi, que ha començat cap a dos quarts de sis de la tarda a la sauna de l'establiment, que es troba al soterrani, un lloc al qual era difícil d'accedir segons ha explicat el cap de guàrdia dels bombers Esteve Angelats.

Després de desallotjar els clients i el personal de l'establiment, les nou dotacions dels bombers han apagat les flames i han ventilat l'espai, una tasca que també ha resultat complicada per la configuració de l'espai. Els bombers també han revisat els dos edificis, veïns que no han resultat afectats.