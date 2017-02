Desarticulada una banda criminal que robava diners de caixers automàtics després de rebentar-los amb explosius

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal que robava diners de caixers automàtics fent-los volar amb l'ús d'explosius. Els delinqüents, alguns amb antecedents a països europeus, també cometien robatoris a domicilis i estafes bancàries. La investigació, iniciada l'abril de l'any passat, s'ha fet en dues fases i s'han detingut un total de 23 persones, la majoria d'origen xilè.

En la primera fase, duta a terme per la unitat d'investigació del Camp de Tarragona, es van detenir 14 persones que cometien estafes a tota la geografia catalana. També se'ls atribueix el robatori en un centre comercial al Vallès Occidental, on van fer explotar dos caixers automàtics, així com una vintena de robatoris amb força a domicilis. La segona fase, que s'ha allargat fins a finals d'aquest gener, s'ha saldat amb 9 detinguts més, també per delictes de robatori amb força a domicilis i a caixers, novament amb ús d'explosius. Una desena de detinguts han ingressat a presó i l'operació continua oberta.

Les estafes consistien a sostreure documents acreditatius i targetes bancàries per després fer-se passar pel titular i extreure diners en efectiu a la finestreta de l'entitat bancària. En les estafes, a més dels integrants de l'organització hi participaven persones d'origen espanyol que, a canvi de diners, es feien passar pels titulars dels documents. Cometien aquestes estafes a tota la geografia catalana però també s'han detectat casos a altres zones de l'estat espanyol com ara València, Vitòria i Pamplona.

D'altra banda, els seus coneixements en matèria d'explosius els permetia cometre robatoris a caixers amb la utilització d'una barreja de gasos. Concretament se'ls atribueix el robatori comès durant la nit de Sant Joan a l'interior d'un centre comercial situat en una població del Vallès Occidental. En aquella ocasió van fer explotar dos caixers automàtics. Per garantir-se la fugida, van tallar diverses vies d'accés col·locant-hi matalassos i encenent-los, llençant-hi punxes metàl·liques i creuant-hi vehicles sostrets. També se'ls atribueix l'autoria de dos robatoris amb explosius a Riudellots de la Selva i a Badalona.

Quant als robatoris amb força a domicilis, se'ls n'atribueixen 35, també repartits per diverses localitats catalanes. De fet, la policia ha recuperat un centenar de DNI sostrets. Aquests documents provenien principalment de furts i robatoris a interiors de vehicles, de robatoris violents i de robatoris amb força en habitatges. També es van localitzar joies, rellotges i aparells electrònics -provinents de robatoris a domicili-, així com un gran nombre de punxes metàl·liques com les que es van trobar a prop dels caixers automàtics fets explotar i diners en efectiu coberts de tinta, mecanisme de seguretat propi dels caixers automàtics quan els diners són retirats per la força.

Els col·laboradors: falsificar documentació i gestionar la compravenda d'objectes

La investigació també ha permès identificar persones de l'entorn delinqüencial dels detinguts, totes de fora de l'Estat, que col·laboraven amb l'organització criminal falsificant la documentació i gestionant la compravenda dels objectes sostrets en els robatoris a domicilis. Igualment s'ha pogut imputar a alguns dels detinguts un delicte contra la salut pública en intervenir-los aproximadament 4 kg de marihuana.

Durant la investigació s'ha constatat també l'alta mobilitat dels investigats, alguns dels quals acumulen antecedents en diferents països de la Unió Europea, en algun cas fins i tot en quatre països diferents. Es té constància de la seva actuació en països com França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Suècia, Itàlia i el Regne Unit.

Dels 23 detinguts, 10 ja són a la presó. La investigació continua oberta per determinar si han participat en més robatoris i per localitzar la resta de membres de l'organització. Les joies recuperades en el decurs dels escorcolls als domicilis dels detinguts s'han penjat a la pàgina web d'objectes recuperats dels Mossos d'Esquadra per possibilitar que siguin reconegudes pels seus legítims propietaris.