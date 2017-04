Desarticulat un grup criminal autor d'almenys 12 robatoris violents a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de lladres violents autors d'almenys 12 robatoris i dos encastaments a Barcelona i l'àrea metropolitana. Els tres detinguts, tots multireincidents, tenen entre 20 i 29 anys. Encara hi ha dues persones més amb una ordre de cerca i captura.

El grup criminal actuava a Barcelona i a municipis propers com Castelldefels, Sabadell, Badalona i Terrassa. Entre els robatoris que se'ls atribueixen hi ha dos robatoris violents comesos en establiments de compravenda d'or als barris de Sant Andreu i Gràcia, a Barcelona. Aquest darrer es va difondre per les xarxes socials i pels mitjans de comunicació.

La investigació policial va començar arran d'aquesta darrer robatori violent, comès el mes de febrer a plena llum de dia, passat en un local de Barcelona, dedicat a la compra venda d'objectes de segona mà, en el qual un dels atracadors va arribar a apuntar amb una arma detonadora un dels treballadors.

Els Mossos van poder constatar que s'havien comès diversos robatoris amb el mateix sistema, en els quals s'usaven motos robades. Els lladres portaven cascos i guants per ocultar-se, intimidaven les seves víctimes amb armes i actuaven amb violència.

Després de la investigació policial, el passat 4 d'abril, els Mossos van fer quatre entrades i registres judicials i va detenir dues persones, mentre que una tercera va escapar, encara que dies després van poder detenir-la i van constatar que es tractava d'un dels líders del grup.

Els Mossos d'Esquadra van aconseguir recuperar 9.500 euros, joies i objectes de valor.