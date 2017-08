Desarticulat un entramat que explotava sexualment transsexuals a Barcelona i Palma

La policia ha desarticulat una xarxa d'explotadors de transsexuals i ha alliberat 24 de les seves víctimes després de comprovar que les captaven a Veneçuela i els pagaven operacions i el viatge a Espanya, on els obligaven a prostituir-se a Barcelona i Palma en condicions infrahumanes.

Segons ha informat avui la Direcció General de la Policia, en l'operació han sigut arrestades 14 persones i s'han alliberat 24 víctimes que vivien amuntegades en pisos en condicions infrahumanes i havien d'estar disponibles les 24 hores del dia per als clients, als quals, a més, havien d'oferir drogues.

Aquestes persones eren captades amb enganys en certàmens Miss Trans celebrats a Veneçuela. Per guanyar-se la seva confiança, la responsable d'aquest concurs els ensenyava luxoses propietats, els oferia finançar implants de pits, totes les despeses del viatge a Espanya i unes bones condicions de vida. Però una vegada a Espanya, els retiraven la documentació i les forçaven a exercir la prostitució per saldar un presumpte deute de 15.000 euros.

Des del primer dia havien de prostituir-se tant al carrer com en pisos i eren obligades a lliurar els diners de manera periòdica. Sovint les multaven per fer pujar el deute. Cada víctima generava uns beneficis de 4.000 euros mensuals als proxenetes.

La policia va descobrir que l'entramat criminal constava de tres organitzacions: una dedicada a la captació i trasllat de les víctimes a Espanya i dues més a l'explotació sexual, ubicades a Barcelona i Palma de Mallorca. Un dels grups que formen part de l'entramat participava directament en la promoció i el consum entre els clients de fàrmacs com la Viagra. A més, hi havia altres rols, com el 'taxista', la persona de confiança que traslladava les víctimes a hotels o domicilis dels clients.