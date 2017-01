Descobreix com es viu en règim d'aïllament en una presó catalana

En els anomenats departaments especials de règim tancat (DERT), els presos viuen tancats a la cel·la 21 hores al dia i només surten al pati una sola vegada. El projecte " Aïllament: opacitat i impunitat a la presó", de l'observatori Mèdia.cat, ha entrat al DERT de la presó de Brians 1, amb l'autorització de la conselleria de Justícia, i explica com s'hi viu, en quines condicions i quines normes s'han de complir. Hi trobareu un vídeo introductori, explicacions sobre les condicions de vida, i un plànol amb fotografies de 360º de les cel·les d'aïllament, la sala de contenció física, els patis i les instal·lacions.

El projecte, iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils, és un reportatge multimèdia que s 'anirà ampliant amb informacions sobre el grup de treball del Parlament dedicat a l'aïllament penitenciari, que tot just es posa en marxa avui. Cal recordar que, tal com va publicar l'ARA, la proporció de suïcidis als centres penitenciaris multiplica per set la dels de fora de les presons. I els reclusos en cel·les d’aïllament tenen tres vegades més possibilitats de matar-se que els que estan tancats en règim ordinari, tot i que estan sotmesos a molta més vigilància.

L’objectiu del reportatge multimèdia "és que el lector pugui fer-se una idea clara de què representa viure en règim d’aïllament, una situació que pot tenir efectes psicològics irreversibles si dura més de 15 dies", explica Elisenda Rovira, coordinadora de l’Anuari Mèdia.cat. L’aïllament penitenciari és un dels règims de vida més controvertits a la presó. Tot i que l’ONU prohibeix aplicar-lo de manera perllongada, molts interns s’hi passen mesos o anys.