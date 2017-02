Desmantellen un punt de venda de droga en un pis de Sants-Montjuïc i detenen quatre persones

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 7 de febrer un punt de venda de droga en un pis situat al barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, i van detenir quatre homes amb edats compreses entre els 25 i els 69 anys per un delicte contra la salut pública. La policia catalana va iniciar una investigació després de detectar que hi havia un important volum de persones que accedien durant tot el dia i també a la nit a aquest domicili.

Després de recollir diversos indicis que apuntaven que l'immoble era un punt de distribució de cocaïna, haixix i marihuana, els investigadors van posar en coneixement els fets al jutjat d'instrucció número 26 de Barcelona, que va autoritzar l'entrada i escorcoll a la casa. Durant el registre, es van decomissar 78 paperines de cocaïna, 14 barretes d'haixix i 32 bosses de marihuana preparades per vendre, a banda de 3.200 euros en efectiu.

També es van confiscar diferents estris d'elaboració i preparació de drogues, com una premsa hidràulica, i material per cultivar marihuana. El pis comptava amb sistemes de seguretat per obstaculitzar la tasca policial en cas d'entrada i registre, com doble porta de reixa d'acer a la porta principal, porta blindada extra, reixes d'acer a les finestres i, fins i tot, sistemes i mitjans per desfer-se de la droga a l'acte i no ser detectada. Pel que fa a la repartició de tasques, dos dels homes feien les vendes a l'interior del pis, mentre que els altres dos estaven a la porta principal de la finca i pels voltants per avisar en cas de presència policial per la rodalia i captar possibles compradors a la via pública i acompanyar-los fins al pis per fer la venda.

Els detinguts, tres de nacionalitat espanyola i un de paraguaiana, van passar a disposició judicial i el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs.