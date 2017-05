Desmantellen una suposada botiga de joguines de Vilanova i la Geltrú que es dedicava al tràfic d'armes

La Policia Nacional espanyola ha detingut quatre persones a Vilanova i la Geltrú, Motril (Granada) i Morón de la Frontera (Sevilla) per traficar amb armes fent servir, com a tapadora, una suposada botiga de joguines i joieria de Vilanova. Les detencions, que s'han comunicat avui, s'han fet arran d'una operació del gener en què es van confiscar prop de 10.000 armes de guerra i es van arrestar cinc persones a Olot, Liendo (Cantàbria), Getxo i Baldako (Biscaia).

Els policies van continuar investigant la trama desarticulada al gener, que, segons van afirmar en el seu moment, tenia "origen" en el seguiment que els investigadors havien fet de les armes utilitzades el 24 de maig del 2014 al Museu Jueu de Brussel·les, en què hi va haver quatre morts. Així van identificar més presumptes implicats en la xarxa de tràfic d'armes.

Els agents van seguir la pista fins al comerç de Vilanova que teòricament es dedicava a vendre joguines i joies i van arribar a la conclusió que venia armes i elements per reactivar armes inutilitzades. Des d'allà es feien enviaments per correu a receptors que feien servir les armes "en activitats de crim organitzat". Algunes s'enviaven a l'estranger, a llocs com França i Bèlgica.

A Vilanova també s'ha arrestat una persona que tota sola hauria fet més de 170 enviaments els últims anys i que, a casa, tenia un taller des d'on reactivava armes inutilitzades. També li van trobar pistoles preparades per funcionar o pendents de reactivar, peces d'armes i més de 1.000 bales i cartutxos de diversos calibres, incloent-hi munició de guerra.

A més, la Policia Nacional ha fet dues detencions més a Motril i una altra a Morón de la Frontera, en aquest cas per rebre peces per reactivar armes que després venien.

Al gener els policies havien confiscat 9.000 fusells tipus Cetme, 1.000 fusells d'altres marques, metralladores antiaèries, 400 obusos i granades, pistoles, revòlvers, peces per reactivar armes, material per falsificar la documentació de les armes i eines per canviar-ne els números d'identificació.