Desmantellen una xarxa de plantacions de marihuana que deixava sense llum Sant Miquel de Fluvià

La Policia Nacional ha desmantellat deu plantacions de marihuana amb un total de 1.642 plantes a punt de collita la majoria de les quals es cultivaven a Sant Miquel de Fluvià. Segons un comunicat del cos policial la xarxa que cultivava les plantes punxava la llum i necessitava tanta electricitat que sovint causava apagades a aquest poble de l'Alt Empordà amb prop de 800 habitants.

El consum elèctric dels aparells de refrigeració i il·luminació de les plantacions clandestines era molt alt, més del que la xarxa del poble sovint podia suportar. El cultiu es feia de manera intensiva i la marihuana, segons la policia, s'havia de vendre a Catalunya i Espanya però també estava previst d'exportar-ne a França.

La investigació va començar fa un any i va conduir, el dia 18, a vuit escorcolls en domicilis i magatzems de diversos pobles. Es van arrestar tres persones encarregades del manteniment de les plantacions i el presumpte cap el van detenir l'endemà. En una segona fase de l'operació, la setmana passada, es van fer sis escorcolls a Sant Miquel de Fluvià, on hi havia la majoria de plantacions, totes en un radi de 300 metres de la casa de la família que controlava el negoci i que segons els agents coaccionava els veïns perquè callessin. S'hi van arrestar quatre persones.

La policia també ha confiscat 8.200 euros en efectiu, que segons creuen els agents són beneficis de la venda de droga. A més, han trobat als detinguts una pistola i dos revòlvers; els tenien per defensar-se "de possibles robatoris habituals entre organitzacions". Totes les plantacions tenien el seu vigilant o un gos guardià. Als detinguts se'ls imputen els delictes de tràfic de drogues, organització criminal, tinença il·lícita de drogues i frau elèctric.