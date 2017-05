Es detecten 642 delinqüents sexuals gràcies a l'obligació d'aportar el certificat de penals

Un total de 642 persones a Espanya han donat positiu després de demanar el certificat d'antecedents penals per delictes sexuals. Aquest certificat s'ha de presentar de manera obligatòria a l'hora de treballar en àmbits relacionats amb menors, i volia servir com a recurs per detectar pederastes.

Durant el seminari Drets dels menors a internet, la secretària d'estat de Justícia, Carmen Sánchez, ha dit que des que va entrar en vigor aquesta exigència s'han produït 2,4 milions de peticions de certificat. També ha explicat que a Espanya hi ha 42.000 registres de persones amb antecedents en matèria de delictes sexuals.

Oficines col·lapsades

L'obtenció d'aquest certificat va crear llargues cues al voltant de l'única oficina que els expenia a Catalunya, situada a Barcelona. L'oficina es va col·lapsar davant l'allau de peticions de certificats de persones que van haver de fer hores de cua per tenir-lo abans que s'acabés la pròrroga per presentar-lo.

Aquest certificat, que té una vigència d'un any, és obligatori per a tots els professionals que treballin amb menors, com ara professors, mestres i monitors. El col·lapse es va produir quan aquesta obligació va entrar en vigor coincidint amb l'obertura de la borsa d'interins.