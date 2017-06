Detectors d’orelleres per evitar que els alumnes copiïn durant la Selectivitat

Les proves de la Selectivitat compten aquest any amb més sistemes de seguretat per evitar que els alumnes puguin copiar durant els exàmens. En aquesta edició de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) cada centre disposa d'un dispositiu detector d'orelleres, amb el qual es poden interceptar possibles transmissions d'informació des de l'exterior de l'aula.

Segons ha explicat el coordinador de les PAU a la demarcació de Tarragona, Antoni Garcia Español, els alumnes estan cada cop més "informatitzats" i hi ha diversos portals web que comercialitzen sistemes de transmissió a través del sistema ‘Bluetooth’, alguns dels quals tenen la mida "d'un gra d'arròs" i són molt difícils de detectar. Perquè l'aparell sigui efectiu, cal recórrer l'aula i situar-lo a poca distància dels alumnes. "Si algú està connectat amb l'exterior podem sentir la conversa pels auriculars i detectar quina és la persona que està copiant", ha detallat el coordinador de les proves.

A Tarragona, l'aparell només s'ha activat al Campus Catalunya de la URV i, segons Garcia Español, no s'ha detectat cap incidència durant el primer examen de Llengua castellana i literatura. El sistema, que s'ha implementat com a prova, té un cost d'uns 1.000 euros per unitat.

Sis claus per afrontar la selectivitat amb garanties

Els tribunals han informat als alumnes que es faria un control específic de sistemes electrònics. Per aquest motiu, abans de l'inici dels exàmens, aquells estudiants que duien rellotges intel·ligents -capaços de transmetre informació- els han hagut de deixar damunt la taula del tribunal.

Garcia Español ha explicat que algunes facultats d'universitats catalanes ja utilitzen aquests sistemes durant els exàmens, en aquelles aules que tenen un elevat nombre d'alumnes. Segons ha explicat, es preveu que els aparells que ara s'utilitzen durant la Selectivitat estiguin a disposició dels professors universitaris que vulguin utilitzar-los.